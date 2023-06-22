Путин дал понять, чем закончится спецоперация

Он показал, что Запад не учел уроков прошлого

22 июня 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что российская армия уверенно идет к очередной победе над нацизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в прокси-войне с НАТО и нацистским режимом на Украине неизбежна. Это дал понять президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза 22 июня, пояснили URA.RU эксперты. Он впервые за долгое время публично обсудил ход спецоперации с министром обороны Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. По словам политологов, Путин показал, что 82 года назад Красная Армия вынуждена была отступать, но сегодня она уверенно идет к победе. Президент РФ Владимир Путин 22 июня возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Фото: kremlin.ru / Сергей Гунеев, РИА «Новости» Оперативное совещание Совбеза президент Путин начал с ситуации в зоне спецоперации. О текущей обстановке он попросил доложить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. По словам министра, противник 16 дней вел активные боевые действия, понес большие потери, но сейчас снизил свою активность. «Противник занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает из разрозненных частей те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление», — сообщил Шойгу и подчеркнул, что резервы для наступления у ВСУ еще есть, несмотря на потери. Путин попросил озвучить свое видение и оценить ситуацию и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Патрушев представил обобщенные данные от Минобороны, Пограничной службы ФСБ, военной контрразведки ФСБ и Росгвардии. «С 4 по 21 июня [российские бойцы] уничтожили: танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, из них западных — 59, орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западных — 48. Ракетные системы залпового огня — 42 единицы, зенитные ракетные комплексы — две единицы, тактические истребители — десять единиц, вертолеты — четыре единицы, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы», — озвучил Патрушев. В Александровском саду президент РФ Владимир Путин пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны Фото: kremlin.ru / Сергей Гунеев, РИА «Новости» Путин спросил о потерях личного состава ВСУ. Но конкретную цифру не услышал. Как пояснил Патрушев, данные разнятся, но это точно более 13 тысяч человек. По просьбе президента, министр Шойгу доложил о планируемых объемах поставок боевой техники странами Запада Киеву. В список включены порядка 250 танков, в том числе около 120 немецких «Леопардов», 31 «Абрамс» и «остатки, которые они собирают по всему миру, танков Т-72 [советского образца] — 95 единиц». Кроме того, Запад пообещал Киеву почти 1000 боевых бронированных машин, из которых 740 — западного производства, а также 273 артиллерийские системы (это вдвое меньше переданного ранее). «Существенным образом на ход боевых действий это не повлияет. Основная часть техники — это прошлое, а где-то и позапрошлое поколение, мы не видим здесь каких-либо угроз. Тем более что у нас идет активное формирование резервов как по технике, так и по личному составу: по контракту [с Минобороны] набрано 114 тысяч человек, плюс 52 тысячи — это добровольцы», — сообщил глава военного ведомства. В Музее Победы на Поклонной горе президент РФ Владимир Путин зажег свечу памяти у монумента «Скорбящая мать» — собирательного образа всех женщин военного поколения, оплакивающих погибших мужей, детей, родителей Фото: kremlin.ru / Егор Алеев, ТАСС Все имеют «высочайшую мотивацию и рвутся в бой», но сейчас ведется их подготовка, добавил Шойгу. В ближайшее время будут сформированы пять новых танковых полков, резервная армия и армейский корпус. «На формирование этих двух армий и армейского корпуса уже поставлено 3786 единиц техники», — отметил Шойгу. Внимательно выслушав доклады, Путин одобрил действия Минобороны и сделал выводы о ситуации на фронте в целом. «Технику [со стороны Запада ВСУ], конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв [украинской армии] безграничным не является. И, похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Вместе с тем нужно исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий», — обратился Путин. Президент РФ Владимир Путин показал, что российские бойцы уверенно идут к победе, полагают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Это обсуждение оперативной обстановки на фронте Путин впервые за долгое время провел в открытом режиме. По мнению экспертов, дата этого совещания выбрана неслучайно — 22 июня, 82-я годовщина с начала Великой Отечественной войны, нападения фашистов на СССР. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, в этом скрыты определенные смыслы. «Путин дает понять россиянам, что ситуация на фронте находится под контролем. Противник терпит неудачу на поле боя, неся большие потери техники и личного состава. На этот раз 22 июня Россия оказалась готова к наступлению нацистов», — отмечает Орлов. Путин показывает, что сегодня, спустя 82 года с начала той войны, на фронте вновь горят немецкие танки с фашистскими крестами на башнях, считает политконсультант Даниил Ермилов. «Россия воюет с блоком НАТО за освобождение большой территории от фашистского режима. Западные союзники решили воевать до последнего украинца. Но Путин показывает, что наша армия всегда умела очень быстро учиться воевать, осваивать новые технологии и методы ведения войны, что армия растет. Россия побеждает в этой новой цивилизационной войне с нацистами, и это — четкий сигнал президента», — убежден Ермилов. Статья по теме Путин начал обновление войск в зоне спецоперации Ситуация сегодня требует оперативной реакции на обстановку на фронте и объяснения ее жителям страны, поэтому президент сделал эту часть Совбеза открытой, полагает политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. «Путин показывает, что он находится в режиме максимально плотного управления ситуацией, он владеет оперативной информацией. Он обсуждает ее с членами Совбеза, чтобы принимать необходимые стратегические решения. Такой подход исключает хождение в обществе различных теорий и трактовок этих событий. Людям становится понятна тактика и стратегия высшего военно-политического руководства страны», — резюмировал Асафов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победа России в прокси-войне с НАТО и нацистским режимом на Украине неизбежна. Это дал понять президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза 22 июня, пояснили URA.RU эксперты. Он впервые за долгое время публично обсудил ход спецоперации с министром обороны Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. По словам политологов, Путин показал, что 82 года назад Красная Армия вынуждена была отступать, но сегодня она уверенно идет к победе. Оперативное совещание Совбеза президент Путин начал с ситуации в зоне спецоперации. О текущей обстановке он попросил доложить главу Минобороны РФ Сергея Шойгу. По словам министра, противник 16 дней вел активные боевые действия, понес большие потери, но сейчас снизил свою активность. «Противник занимается перегруппировкой и перекомплектованием войск. Собирает из разрозненных частей те силы, которые могли бы в дальнейшем вести наступление», — сообщил Шойгу и подчеркнул, что резервы для наступления у ВСУ еще есть, несмотря на потери. Путин попросил озвучить свое видение и оценить ситуацию и секретаря Совбеза Николая Патрушева. Патрушев представил обобщенные данные от Минобороны, Пограничной службы ФСБ, военной контрразведки ФСБ и Росгвардии. «С 4 по 21 июня [российские бойцы] уничтожили: танков — 246 единиц, в том числе западных — 13, боевые бронированные машины и бронеавтомобили — 595 единиц, из них западных — 59, орудия полевой артиллерии и минометы — 279 единиц, из них западных — 48. Ракетные системы залпового огня — 42 единицы, зенитные ракетные комплексы — две единицы, тактические истребители — десять единиц, вертолеты — четыре единицы, беспилотные летательные аппараты — 264 единицы, автомобильная техника — 424 единицы», — озвучил Патрушев. Путин спросил о потерях личного состава ВСУ. Но конкретную цифру не услышал. Как пояснил Патрушев, данные разнятся, но это точно более 13 тысяч человек. По просьбе президента, министр Шойгу доложил о планируемых объемах поставок боевой техники странами Запада Киеву. В список включены порядка 250 танков, в том числе около 120 немецких «Леопардов», 31 «Абрамс» и «остатки, которые они собирают по всему миру, танков Т-72 [советского образца] — 95 единиц». Кроме того, Запад пообещал Киеву почти 1000 боевых бронированных машин, из которых 740 — западного производства, а также 273 артиллерийские системы (это вдвое меньше переданного ранее). Все имеют «высочайшую мотивацию и рвутся в бой», но сейчас ведется их подготовка, добавил Шойгу. В ближайшее время будут сформированы пять новых танковых полков, резервная армия и армейский корпус. «На формирование этих двух армий и армейского корпуса уже поставлено 3786 единиц техники», — отметил Шойгу. Внимательно выслушав доклады, Путин одобрил действия Минобороны и сделал выводы о ситуации на фронте в целом. «Технику [со стороны Запада ВСУ], конечно, можно поставить и дополнительно, а мобилизационный резерв [украинской армии] безграничным не является. Это обсуждение оперативной обстановки на фронте Путин впервые за долгое время провел в открытом режиме. По мнению экспертов, дата этого совещания выбрана неслучайно — 22 июня, 82-я годовщина с начала Великой Отечественной войны, нападения фашистов на СССР. По мнению директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, в этом скрыты определенные смыслы. «Путин дает понять россиянам, что ситуация на фронте находится под контролем. Противник терпит неудачу на поле боя, неся большие потери техники и личного состава. На этот раз 22 июня Россия оказалась готова к наступлению нацистов», — отмечает Орлов. Путин показывает, что сегодня, спустя 82 года с начала той войны, на фронте вновь горят немецкие танки с фашистскими крестами на башнях, считает политконсультант Даниил Ермилов. «Россия воюет с блоком НАТО за освобождение большой территории от фашистского режима. Ситуация сегодня требует оперативной реакции на обстановку на фронте и объяснения ее жителям страны, поэтому президент сделал эту часть Совбеза открытой, полагает политолог, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. «Путин показывает, что он находится в режиме максимально плотного управления ситуацией, он владеет оперативной информацией. Он обсуждает ее с членами Совбеза, чтобы принимать необходимые стратегические решения. Такой подход исключает хождение в обществе различных теорий и трактовок этих событий. Людям становится понятна тактика и стратегия высшего военно-политического руководства страны», — резюмировал Асафов.