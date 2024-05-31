В Тюменской городской думе выбрали врио главы города

Петр Вагин стал врио мэра Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Городские депутаты выбрали врио мэра Тюмени после отставки Руслана Кухарука. Им стал его заместитель Петр Вагин. Об этом на заседании сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова.

«Возложить исполнение полномочий главы города Тюмени на Петра Вагина. До избрания тюменской городской думой главы города», — передает слова Ивановой журналист URA.RU с места событий.

Петр Вагин ранее занимал должность заместителя главы администрации. До работы в мэрии он был начальником городской полиции. А должность мэра города занимал Руслан Кухарук, однако недавно он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО.