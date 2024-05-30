Кухарук официально назначен врио губернатора ХМАО

На новом посту Кухаруку предстоит решить несколько ключевых для ХМАО проблем
новость из сюжетаГубернатор ХМАО ушла в отставку
Руслан Кухарук официально назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.
«Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора региона», — говорится в документе. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста.
Ранее URA.RU рассказало, какие обещания дал Кухарук на встрече с Путиным в Москве. Врио губернатора предстоит решать вопросы расселения ветхого и аварийного жилфонда, поддержки ветеранов СВО и другие.
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