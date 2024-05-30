Кухарук официально назначен врио губернатора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На новом посту Кухаруку предстоит решить несколько ключевых для ХМАО проблем
На новом посту Кухаруку предстоит решить несколько ключевых для ХМАО проблем Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

Руслан Кухарук официально назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным.

«Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора региона», — говорится в документе. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста.

Ранее URA.RU рассказало, какие обещания дал Кухарук на встрече с Путиным в Москве. Врио губернатора предстоит решать вопросы расселения ветхого и аварийного жилфонда, поддержки ветеранов СВО и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руслан Кухарук официально назначен временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО. Документ подписан президентом России Владимиром Путиным. «Назначить Кухарука Руслана Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора региона», — говорится в документе. Тем же указом принята отставка Натальи Комаровой с поста. Ранее URA.RU рассказало, какие обещания дал Кухарук на встрече с Путиным в Москве. Врио губернатора предстоит решать вопросы расселения ветхого и аварийного жилфонда, поддержки ветеранов СВО и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...