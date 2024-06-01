ЕС не нашел доказательств, что Китай поставляет оружие России

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Жозеп Боррель уточнил, что у ЕС нет доказательств поставок вооружения России Китаем
Жозеп Боррель уточнил, что у ЕС нет доказательств поставок вооружения России Китаем Фото:
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Евросоюз не нашел доказательств того, что Китай поставляет оружие России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ, заявил Жозеп Боррель. Об этом он рассказал во время выступления в саммите "Диалог Шангри-Ла".

Ранее на Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году.

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Евросоюз не нашел доказательств того, что Китай поставляет оружие России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ, заявил Жозеп Боррель. Об этом он рассказал во время выступления в саммите "Диалог Шангри-Ла". Ранее на Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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