ЕС не нашел доказательств, что Китай поставляет оружие России

Жозеп Боррель уточнил, что у ЕС нет доказательств поставок вооружения России Китаем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Евросоюз не нашел доказательств того, что Китай поставляет оружие России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ, заявил Жозеп Боррель. Об этом он рассказал во время выступления в саммите "Диалог Шангри-Ла".
Ранее на Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году.
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