The Washington Post: Китай отказался отправлять РФ оружие после звонка Байдена

Американские журналисты уверены, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы был готов поставить России вооружение еще два года назад. Однако китайского лидера остановил от этого решения президент США Джо Байден.
«Си Цзиньпин продолжал балансировать с февраля 2022 года, менее, чем через три недели после того, как он и Владимир Путин объявили о партнерстве. "Оружие было готово к доставке", когда Байден позвонил Си, чтобы предупредить его, что Соединенные Штаты отреагируют. Это вызвало, как мне сказали официальные лица, гневный ответ Си Цзиньпина, который спросил, не угрожает ли ему Байден», — передает обозреватель газеты The Washington Post. Журналисты утверждают, что именно после этого звонка китайский председатель якобы отказался от поставок вооружения Москве.
Неделей ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна ничего не знает о планах Китая поставить оружие России. Причем Вашингтон ничего не знал по этому поводу и в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.