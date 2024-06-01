Наблюдавшего за выборами в РФ немецкого депутата вытравили из Германии

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Немецкий политик Петерсен назвала выборы в России демократическими
Немецкий политик Петерсен назвала выборы в России демократическими Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен была вынуждена покинуть Германию из-за своего участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. По данным ТАСС, сейчас политик находится в России. 

«Подключили ювенальную юстицию с тем, чтобы изъять троих несовершеннолетних детей из семьи, началась травля в СМИ. В результате вынудили ее вместе с детьми покинуть Германию и обосноваться в России», — рассказал агентству член Совета при президенте РФ по развитию образования, общества и организаций «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Петерсен также исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии». А Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» возбудило дело об исключении Петерсен из партии.

Немецкий политик присутствовала в России в качестве наблюдателя за выборами президента. Она назвала процедуру демократической и свободной, что вызвало возмущение у ее коллеги в ФРГ. По словам депутатов парламента, Петерсен не сообщала однопартийцам о своей поездке в РФ. 

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Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен была вынуждена покинуть Германию из-за своего участия в качестве наблюдателя на выборах президента РФ. По данным ТАСС, сейчас политик находится в России.  «Подключили ювенальную юстицию с тем, чтобы изъять троих несовершеннолетних детей из семьи, началась травля в СМИ. В результате вынудили ее вместе с детьми покинуть Германию и обосноваться в России», — рассказал агентству член Совета при президенте РФ по развитию образования, общества и организаций «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. Петерсен также исключили из парламентской группы «Альтернативы для Германии». А Гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» возбудило дело об исключении Петерсен из партии. Немецкий политик присутствовала в России в качестве наблюдателя за выборами президента. Она назвала процедуру демократической и свободной, что вызвало возмущение у ее коллеги в ФРГ. По словам депутатов парламента, Петерсен не сообщала однопартийцам о своей поездке в РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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