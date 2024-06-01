Shot: для Заворотнюк разработали персональную вакцину от рака, но она отказалась от нее

Shot: для Заворотнюк разработали персональную вакцину от рака

01 июня 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Заворотнюк умерла 30 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родные Анастасии Заворотнюк отказались использовать для ее лечения препарат, разработанный специально для них в московском Институте молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта. Отказ был связан с недостатком необходимой документации по ней, пишет telegram-канал Shot. «Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который специально для них разработали в московском ИМБ имени Энгельгардта… Решение не использовать персональную „вакцину от рака“ было связано с недостатком необходимой документации по ней и различными ограничениями в использовании», — говорится в сообщении telegram-канала. Супруг Заворотнюк Петр Чернышев обращался в ИМБ и передавал туда клетки раковой опухоли для выработки специальных вирусов, которые уничтожат онкологию. Вскоре ученые разработали препарат, но ставить его в больницах юридически было запрещено из-за отсутствия клинических испытаний. Актриса много времени проводила в клиниках и лечение данным препаратом создало бы большие проблемы, уточнили авторы канала. Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни Родные Заворотнюк также обращались в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Там производство подобных персональных препаратов «поставлено на поток» и имеет всю необходимую документацию. Победить полностью болезнь не удалось из-за поздней стадии, но лекарства смогли продлить жизнь Заворотнюк на четыре года. Врачи считают это «очень неплохим результатом для этого случая». Актриса Заворотнюк скончалась 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении последних пяти лет она боролась с онкологическим заболеванием — раком мозга. Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Актриса запомнилась многими ролями, особенно в роли няни — Виктории Прутковской из сериала «Моя прекрасная няня». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родные Анастасии Заворотнюк отказались использовать для ее лечения препарат, разработанный специально для них в московском Институте молекулярной биологии (ИМБ) имени Энгельгардта. Отказ был связан с недостатком необходимой документации по ней, пишет telegram-канал Shot. «Родные Анастасии Заворотнюк не стали использовать для ее лечения препарат, который специально для них разработали в московском ИМБ имени Энгельгардта… Решение не использовать персональную „вакцину от рака“ было связано с недостатком необходимой документации по ней и различными ограничениями в использовании», — говорится в сообщении telegram-канала. Супруг Заворотнюк Петр Чернышев обращался в ИМБ и передавал туда клетки раковой опухоли для выработки специальных вирусов, которые уничтожат онкологию. Вскоре ученые разработали препарат, но ставить его в больницах юридически было запрещено из-за отсутствия клинических испытаний. Актриса много времени проводила в клиниках и лечение данным препаратом создало бы большие проблемы, уточнили авторы канала. Родные Заворотнюк также обращались в петербургский НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Там производство подобных персональных препаратов «поставлено на поток» и имеет всю необходимую документацию. Победить полностью болезнь не удалось из-за поздней стадии, но лекарства смогли продлить жизнь Заворотнюк на четыре года. Врачи считают это «очень неплохим результатом для этого случая». Актриса Заворотнюк скончалась 30 мая на 54-м году жизни. На протяжении последних пяти лет она боролась с онкологическим заболеванием — раком мозга. Заворотнюк похоронят 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Актриса запомнилась многими ролями, особенно в роли няни — Виктории Прутковской из сериала «Моя прекрасная няня».