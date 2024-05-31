Май в Екатеринбурге оказался самым холодным за 38 лет

Май 2024 года в Екатеринбурге стал самым холодным за последние 38 лет. Средняя температура воздуха за месяц составила +8,1 градуса, что на 4,1 градуса ниже климатической нормы, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Май в Екатеринбурге со средней температурой +8,1 стал очень холодным. Средняя температура за месяц оказалась ниже климатической нормы (+12,2) на 4,1 градуса. Среднемесячная температура в точности повторила среднюю температуру апреля. Месяц стал самым холодным маем с 1986 года и самым холодным в двадцать первом веке», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик подчеркнул, что очень холодного (с отрицательной аномалией на 4 градуса и более) мая в городе не было с 1969 года, май 1986 года был просто холодным. Максимальная температура была 25 мая (+26,2 градуса), однако этот показатель не превысил апрельский максимум.
Помимо этого, выпало 68 миллиметров осадков, что составляет 145% от климатической нормы, причем большая часть пришлась на первую декаду месяца, когда на регион обрушились снегопады. Подробнее о том, как регион переживал буйство стихии, — в сюжете агентства.
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