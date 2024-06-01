В Москве началось прощание с Заворотнюк. Видео

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
На территории Покровского монастыря проходит прощание с Анастасией Заворотнюк Фото:
новость из сюжета
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

В Москве началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Десятки людей пришли попрощаться со знаменитостью в Покровский монастырь. Для многих она запомнилась ролью няни Вики в, по-своему, культовом сериале «Моя прекрасная няня».

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«Десятки людей пришли в Покровский монастырь на прощание с Анастасией Заворотнюк», — передает Shot, прикладывая соответствующие кадры. Отмечается, что первыми в храм приехали члены семьи: вдовец Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мама Заворотнюк. Позже стали появляться другие крупные медийные личности: дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный и другие.

Известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с музыкантом Юрием Шатуновым и другими известными творческими деятелями, в частности — актером Валентином Гафтом. До этого актрису планировали похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Ее родные и близкие высказали много теплых слов в отношении покойной.

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В Москве началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Десятки людей пришли попрощаться со знаменитостью в Покровский монастырь. Для многих она запомнилась ролью няни Вики в, по-своему, культовом сериале «Моя прекрасная няня». «Десятки людей пришли в Покровский монастырь на прощание с Анастасией Заворотнюк», — передает Shot, прикладывая соответствующие кадры. Отмечается, что первыми в храм приехали члены семьи: вдовец Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мама Заворотнюк. Позже стали появляться другие крупные медийные личности: дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный и другие. Известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с музыкантом Юрием Шатуновым и другими известными творческими деятелями, в частности — актером Валентином Гафтом. До этого актрису планировали похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Ее родные и близкие высказали много теплых слов в отношении покойной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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