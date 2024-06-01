В Москве началось прощание с Заворотнюк. Видео

01 июня 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

На территории Покровского монастыря проходит прощание с Анастасией Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Умерла актриса Анастасия Заворотнюк В Москве началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Десятки людей пришли попрощаться со знаменитостью в Покровский монастырь. Для многих она запомнилась ролью няни Вики в, по-своему, культовом сериале «Моя прекрасная няня». Новость по теме Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: биография до и после болезни «Десятки людей пришли в Покровский монастырь на прощание с Анастасией Заворотнюк», — передает Shot, прикладывая соответствующие кадры. Отмечается, что первыми в храм приехали члены семьи: вдовец Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мама Заворотнюк. Позже стали появляться другие крупные медийные личности: дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный и другие. Известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с музыкантом Юрием Шатуновым и другими известными творческими деятелями, в частности — актером Валентином Гафтом. До этого актрису планировали похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Ее родные и близкие высказали много теплых слов в отношении покойной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве началась церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк. Десятки людей пришли попрощаться со знаменитостью в Покровский монастырь. Для многих она запомнилась ролью няни Вики в, по-своему, культовом сериале «Моя прекрасная няня». «Десятки людей пришли в Покровский монастырь на прощание с Анастасией Заворотнюк», — передает Shot, прикладывая соответствующие кадры. Отмечается, что первыми в храм приехали члены семьи: вдовец Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл, а также мама Заворотнюк. Позже стали появляться другие крупные медийные личности: дизайнер Игорь Гуляев, певица Лолита, артист Геннадий Хазанов, дрессировщик Эдгард Запашный и другие. Известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят рядом с музыкантом Юрием Шатуновым и другими известными творческими деятелями, в частности — актером Валентином Гафтом. До этого актрису планировали похоронить на Анкудиновском кладбище в Подмосковье, рядом с папой и братом. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 30 мая после нескольких лет борьбы с раком. Ее родные и близкие высказали много теплых слов в отношении покойной.