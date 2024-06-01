Минобороны отчиталось об успешных ударах по энергокомплексу Украины

ВС РФ успешно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины. Операция была проведена с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в telegram-канале ведомства. Удары были направлены на объекты, обеспечивающие функционирование украинских предприятий военно-промышленного комплекса, а также на арсеналы, где хранилось вооружение западного производства.
Ранее сообщалось, что дальность украинских ударов по РФ американским оружием, вероятно, будет увеличиваться. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Праге.
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