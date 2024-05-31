31 мая 2024

Поваленное ветром дерево повредило трубу газопровода в Шадринске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Население успокоили — утечки нет
Население успокоили — утечки нет Фото:

В Шадринске (Курганская область) на Воскресенском кладбище поваленное ветром дерево повредило трубу газопровода. По словам первого замглавы города Валерия Харитонова, аварийные бригады в курсе ситуации, опасности для населения нет.

«Специалисты заверили: утечки нет. За выходные дерево распилит и уберет наш подрядчик „Спецавтотранс“. Дефект газопровода устранят», — Валерия Харитонова цитирует пресс-служба мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте».

В администрации подчеркивают, что газ отключать не будут. Трубу обещали восстановить в понедельник.

Дерево сломало трубу газопровода
Дерево сломало трубу газопровода
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) на Воскресенском кладбище поваленное ветром дерево повредило трубу газопровода. По словам первого замглавы города Валерия Харитонова, аварийные бригады в курсе ситуации, опасности для населения нет. «Специалисты заверили: утечки нет. За выходные дерево распилит и уберет наш подрядчик „Спецавтотранс“. Дефект газопровода устранят», — Валерия Харитонова цитирует пресс-служба мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте». В администрации подчеркивают, что газ отключать не будут. Трубу обещали восстановить в понедельник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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