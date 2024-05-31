Население успокоили — утечки нет
В Шадринске (Курганская область) на Воскресенском кладбище поваленное ветром дерево повредило трубу газопровода. По словам первого замглавы города Валерия Харитонова, аварийные бригады в курсе ситуации, опасности для населения нет.
«Специалисты заверили: утечки нет. За выходные дерево распилит и уберет наш подрядчик „Спецавтотранс“. Дефект газопровода устранят», — Валерия Харитонова цитирует пресс-служба мэрии Шадринска в соцсети «ВКонтакте».
В администрации подчеркивают, что газ отключать не будут. Трубу обещали восстановить в понедельник.
Дерево сломало трубу газопровода
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