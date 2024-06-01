В России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми

01 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Правительство внесло в Госдуму законопроект о выплате семьям с двумя и более детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Государственную думу внесли законопроект о предоставлении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В документе отмечается, что право на получение поддержки будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. «В Государственную Думу внесен законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. <…> В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента. Отмечается, что размер выплаты будет рассчитан исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%. Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственную думу внесли законопроект о предоставлении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В документе отмечается, что право на получение поддержки будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. «В Государственную Думу внесен законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. <…> В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента. Отмечается, что размер выплаты будет рассчитан исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%. Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.