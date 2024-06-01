В России появится новая выплата для семей с двумя и более детьми

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о выплате семьям с двумя и более детьми Фото:

В Государственную думу внесли законопроект о предоставлении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В документе отмечается, что право на получение поддержки будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

«В Государственную Думу внесен законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. <…> В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента. Отмечается, что размер выплаты будет рассчитан исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%.

Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.

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В Государственную думу внесли законопроект о предоставлении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. В документе отмечается, что право на получение поддержки будут иметь семьи, чей среднедушевой доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. «В Государственную Думу внесен законопроект о ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей. <…> В случае принятия инициатива вступит в силу с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента. Отмечается, что размер выплаты будет рассчитан исходя из того, чтобы налог на доходы физических лиц у родителей составил 6%. Ранее в Минфине заявили, что семьи с двумя и более детьми, чей доход не превышает полутора прожиточных минимума, смогут рассчитывать на кэшбек по НДФЛ. В ведомстве отметили, что 7% разницы от своего НДФЛ они получат обратно через систему мер поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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