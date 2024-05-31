Пожарные ХМАО помогут тушить лесные пожары в Забайкальском крае

В Забайкальский край отправятся 100 югорских пожарных для тушения лесных возгораний. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона.
«Лесные пожарные из Югры помогут тушить природные пожары в Забайкальском крае. По решению правительства округа сегодня в Забайкалье направляются 100 работников базы авиационной и наземной охраны лесов», — написал департамент в telegram-канале.
В группу маневрирования вошли пожарные из Ханты-Мансийского авиаотделения, а также Луговского, Советского, Белоярского, Нижневартовского и Сургутского филиалов. Они будут помогать в Забайкальском крае до стабилизации лесопожарной обстановки.
В лесах Забайкальского края сейчас введён режим ЧС из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. По данным Федеральной авиалесоохраны на 1 июня, в субъекте действует 24 лесных пожара на площади 46 тысяч гектаров.
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