31 мая 2024

Пожарные ХМАО помогут тушить лесные пожары в Забайкальском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане будут помогать до стабилизации лесопожарной обстановки
Югорчане будут помогать до стабилизации лесопожарной обстановки Фото:

В Забайкальский край отправятся 100 югорских пожарных для тушения лесных возгораний. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона.

«Лесные пожарные из Югры помогут тушить природные пожары в Забайкальском крае. По решению правительства округа сегодня в Забайкалье направляются 100 работников базы авиационной и наземной охраны лесов», — написал департамент в telegram-канале. 

В группу маневрирования вошли пожарные из Ханты-Мансийского авиаотделения, а также Луговского, Советского, Белоярского, Нижневартовского и Сургутского филиалов. Они будут помогать в Забайкальском крае до стабилизации лесопожарной обстановки.

В лесах Забайкальского края сейчас введён режим ЧС из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. По данным Федеральной авиалесоохраны на 1 июня, в субъекте действует 24 лесных пожара на площади 46 тысяч гектаров. 

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В Забайкальский край отправятся 100 югорских пожарных для тушения лесных возгораний. Об этом сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона. «Лесные пожарные из Югры помогут тушить природные пожары в Забайкальском крае. По решению правительства округа сегодня в Забайкалье направляются 100 работников базы авиационной и наземной охраны лесов», — написал департамент в telegram-канале.  В группу маневрирования вошли пожарные из Ханты-Мансийского авиаотделения, а также Луговского, Советского, Белоярского, Нижневартовского и Сургутского филиалов. Они будут помогать в Забайкальском крае до стабилизации лесопожарной обстановки. В лесах Забайкальского края сейчас введён режим ЧС из-за массовых лесных пожаров, вызванных поджогами. По данным Федеральной авиалесоохраны на 1 июня, в субъекте действует 24 лесных пожара на площади 46 тысяч гектаров. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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