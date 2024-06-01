Скончался полярный исследователь Артур Чилингаров

Скончался исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Соболезнования опубликованы на сайте Госдумы.
«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»», — отметил Володин.
Чилингарову было 84 года. Он исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Чилингаров — Герой Советского Союза, Герой России, профессор, доктор географических наук, избирался в Государственную Думу в течение семи созывов.
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