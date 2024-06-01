Общество Скончался полярный исследователь Артур Чилингаров 01 июня 2024 в 21:51 Размер текста - 17 + Скончался Артур Чилингаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скончался исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Соболезнования опубликованы на сайте Госдумы. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»», — отметил Володин. Чилингарову было 84 года. Он исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Чилингаров — Герой Советского Союза, Герой России, профессор, доктор географических наук, избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Скончался исследователь Арктики и Антарктики, депутат Госдумы Артур Чилингаров. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Соболезнования опубликованы на сайте Госдумы. «Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах»», — отметил Володин. Чилингарову было 84 года. Он исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Чилингаров — Герой Советского Союза, Герой России, профессор, доктор географических наук, избирался в Государственную Думу в течение семи созывов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям