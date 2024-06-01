«Я не знаю, узнает ли она меня»: дочь Тереховой рассказала как ухаживает за тяжелобольной актрисой

Дочь Маргариты Тереховой: я не знаю, узнает ли меня мать

01 июня 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Маргарита Терехова страдает от болезни Альцгеймера Фото: Илья Питалев / РИА Новости Российская актриса Маргарита Терехова, уроженка Свердловской области, сыгравшая главные в роли в таких фильмах как «Собака на сене», «Зеркало» и «Давай поженимся», может иногда не узнавать собственного ребенка из-за болезни Альцгеймера. О трудностях в уходе за тяжелобольной актрисой рассказала дочь кинозвезды Анна Терехова. «Я не знаю, узнает ли она меня, потому что она не может этого сказать», — призналась Анна Терехова в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. По ее словам, несмотря на это, она замечает, когда мать узнает ее. Анна Терехова описала, как ухаживает за матерью: «Она ест не в постели, хотя кровать специальная есть. Мы ее поднимаем и пересаживаем в кресло, кормим из ложки. У мамы зубов нет, поэтому все перетертое, но ест все с удовольствием». Дочь звезды советского кинематографа подчеркнула, что не каждый выдержит уход за человеком с болезнью Альцгеймера. Маргарита Терехова — народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Она запомнилась зрителям по ролям Дианы в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», жены Натальи в картине «Зеркало» и Елены Вороновой из «Давай поженимся». В 2018 году стало известно о тяжелой болезни актрисы. Тогда Терехова никого не узнавала, не выходила на улицу и почти не говорила. В январе 2019 года семья артистки обратилась к россиянам за финансовой помощью. Тогда взять на себя часть расходов семьи Тереховой пообещала представительница Гильдии актеров кино России. Недавно артистку госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса Маргарита Терехова, уроженка Свердловской области, сыгравшая главные в роли в таких фильмах как «Собака на сене», «Зеркало» и «Давай поженимся», может иногда не узнавать собственного ребенка из-за болезни Альцгеймера. О трудностях в уходе за тяжелобольной актрисой рассказала дочь кинозвезды Анна Терехова. «Я не знаю, узнает ли она меня, потому что она не может этого сказать», — призналась Анна Терехова в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. По ее словам, несмотря на это, она замечает, когда мать узнает ее. Анна Терехова описала, как ухаживает за матерью: «Она ест не в постели, хотя кровать специальная есть. Мы ее поднимаем и пересаживаем в кресло, кормим из ложки. У мамы зубов нет, поэтому все перетертое, но ест все с удовольствием». Дочь звезды советского кинематографа подчеркнула, что не каждый выдержит уход за человеком с болезнью Альцгеймера. Маргарита Терехова — народная артистка России, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Она запомнилась зрителям по ролям Дианы в «Собаке на сене», Миледи из «Трех мушкетеров», жены Натальи в картине «Зеркало» и Елены Вороновой из «Давай поженимся». В 2018 году стало известно о тяжелой болезни актрисы. Тогда Терехова никого не узнавала, не выходила на улицу и почти не говорила. В январе 2019 года семья артистки обратилась к россиянам за финансовой помощью. Тогда взять на себя часть расходов семьи Тереховой пообещала представительница Гильдии актеров кино России. Недавно артистку госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением.