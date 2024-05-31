31 мая 2024

Участникам Парижского полумарафона пообещали солнечный безоблачный день

В Нагайбакском районе, где 2 июня пройдут забеги, ожидается теплая погода
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область, Парижский полумарафон, Алексей Текслер
Солнечная погода порадует участников «Парижского полумарафона» 2024 года Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области, где 2 июня состоится «VIII Парижский полумарафон», обещают жаркую безоблачную погоду. После полудня воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщается на сайте «Гисметео».

«В селе Париж 2 июня максимальная дневная температура достигнет отметки в 24 градуса. Ожидается солнечная погода. Порывы ветра — до 6 метров в секунду» — следует из прогноза синоптиков.

Парижский марафон предварил 1 июня показ мод. В нем представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев.

Старт забега пройдет 2 июня у вышки связи — копии Эйфелевой башни. Участникам предложено восемь дистанций на выбор. Основные: пять, десять и полумарафонский 21,1 километр. Губернатор Алексей Текслер выступит перед гостями на церемонии открытия состязаний и планирует пробежать Парижскую милю.

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В Нагайбакском районе Челябинской области, где 2 июня состоится «VIII Парижский полумарафон», обещают жаркую безоблачную погоду. После полудня воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщается на сайте «Гисметео». «В селе Париж 2 июня максимальная дневная температура достигнет отметки в 24 градуса. Ожидается солнечная погода. Порывы ветра — до 6 метров в секунду» — следует из прогноза синоптиков. Парижский марафон предварил 1 июня показ мод. В нем представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев. Старт забега пройдет 2 июня у вышки связи — копии Эйфелевой башни. Участникам предложено восемь дистанций на выбор. Основные: пять, десять и полумарафонский 21,1 километр. Губернатор Алексей Текслер выступит перед гостями на церемонии открытия состязаний и планирует пробежать Парижскую милю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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