Участникам Парижского полумарафона пообещали солнечный безоблачный день

В Нагайбакском районе Челябинской области, где 2 июня состоится «VIII Парижский полумарафон», обещают жаркую безоблачную погоду. После полудня воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщается на сайте «Гисметео».
«В селе Париж 2 июня максимальная дневная температура достигнет отметки в 24 градуса. Ожидается солнечная погода. Порывы ветра — до 6 метров в секунду» — следует из прогноза синоптиков.
Парижский марафон предварил 1 июня показ мод. В нем представлены 14 авторских коллекций челябинских и российских дизайнеров. Мероприятие проходит под открытым небом и сопровождается музыкой местных диджеев.
Старт забега пройдет 2 июня у вышки связи — копии Эйфелевой башни. Участникам предложено восемь дистанций на выбор. Основные: пять, десять и полумарафонский 21,1 километр. Губернатор Алексей Текслер выступит перед гостями на церемонии открытия состязаний и планирует пробежать Парижскую милю.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!