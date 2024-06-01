Губернатор Моор назвал сильные качества Кухарука на посту врио главы ХМАО

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за время работы в должности главы Тюмени решал очень сложные и серьезные задачи и накопил бесценный опыт, который пригодится в Югре. Такое мнение высказал о своем коллеге глава Тюменской области Александр Моор.
«Руслан Николаевич „выпускник“ тюменской управленческой школы, в ее основе два принципа: мудрость и преемственность, … прошел все этапы муниципальной службы, шесть лет возглавлял Тюмень. Ему и его команде пришлось решать очень серьезные и сложные задачи. А это бесценный опыт, и он пригодится в Югре», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность, что врио губернатора Югры продолжит все начатые проекты и программы, а также обеспечит дальнейший рост и развитие округа.
Кухарук покинул пост градоначальника Тюмени 1 июня. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему стать новым главой Ханты-Мансийского автономного округа после отставки Натальи Комаровой.
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