Губернатор Моор назвал сильные качества Кухарука на посту врио главы ХМАО

Моор: опыт руководства Тюменью поможет Кухаруку в должности врио главы ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За годы работы главой Тюмени Кухарук приобрел бесценный опыт
За годы работы главой Тюмени Кухарук приобрел бесценный опыт Фото:
новость из сюжета
Губернатор ХМАО ушла в отставку

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за время работы в должности главы Тюмени решал очень сложные и серьезные задачи и накопил бесценный опыт, который пригодится в Югре. Такое мнение высказал о своем коллеге глава Тюменской области Александр Моор.

«Руслан Николаевич „выпускник“ тюменской управленческой школы, в ее основе два принципа: мудрость и преемственность, … прошел все этапы муниципальной службы, шесть лет возглавлял Тюмень. Ему и его команде пришлось решать очень серьезные и сложные задачи. А это бесценный опыт, и он пригодится в Югре», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность, что врио губернатора Югры продолжит все начатые проекты и программы, а также обеспечит дальнейший рост и развитие округа.

Кухарук покинул пост градоначальника Тюмени 1 июня. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему стать новым главой Ханты-Мансийского автономного округа после отставки Натальи Комаровой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук за время работы в должности главы Тюмени решал очень сложные и серьезные задачи и накопил бесценный опыт, который пригодится в Югре. Такое мнение высказал о своем коллеге глава Тюменской области Александр Моор. «Руслан Николаевич „выпускник“ тюменской управленческой школы, в ее основе два принципа: мудрость и преемственность, … прошел все этапы муниципальной службы, шесть лет возглавлял Тюмень. Ему и его команде пришлось решать очень серьезные и сложные задачи. А это бесценный опыт, и он пригодится в Югре», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Он также выразил уверенность, что врио губернатора Югры продолжит все начатые проекты и программы, а также обеспечит дальнейший рост и развитие округа. Кухарук покинул пост градоначальника Тюмени 1 июня. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ему стать новым главой Ханты-Мансийского автономного округа после отставки Натальи Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...