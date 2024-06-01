Фанат треш-блогера Меллстроя выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов. Видео

02 июня 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Это уже не первый аналогичный инцидент, связанный с фанатами треш-блогера Фото: Илья Московец © URA.RU На финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом», проходящем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, фанат белорусского треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) выбежал на поле, чтобы сделать селфи. Об этом рассказывает telegram-канал Shot. «Парень успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Затем его задержали», — сообщается в telegram-канале. Этот поступок стал повторением аналогичного инцидента во время матча Россия против Сербии. Тогда другой поклонник Меллстроя также выбежал на поле, выполняя челлендж блогера. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом», проходящем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, фанат белорусского треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) выбежал на поле, чтобы сделать селфи. Об этом рассказывает telegram-канал Shot. «Парень успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Затем его задержали», — сообщается в telegram-канале. Этот поступок стал повторением аналогичного инцидента во время матча Россия против Сербии. Тогда другой поклонник Меллстроя также выбежал на поле, выполняя челлендж блогера. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек.