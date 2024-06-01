На финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом», проходящем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, фанат белорусского треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) выбежал на поле, чтобы сделать селфи. Об этом рассказывает telegram-канал Shot.
«Парень успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Затем его задержали», — сообщается в telegram-канале.
Этот поступок стал повторением аналогичного инцидента во время матча Россия против Сербии. Тогда другой поклонник Меллстроя также выбежал на поле, выполняя челлендж блогера. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина.
Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек.
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