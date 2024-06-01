01 июня 2024

Фанат треш-блогера Меллстроя выбежал на поле во время финала Лиги чемпионов. Видео

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Товарищеский матч ФК «Урал» – ФК «Нефтчи». Екатеринбург, футбол, арбитр, футбольное поле, спорт, судья, екатеринбург арена, игра, аут
Это уже не первый аналогичный инцидент, связанный с фанатами треш-блогера Фото:

На финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом», проходящем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, фанат белорусского треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) выбежал на поле, чтобы сделать селфи. Об этом рассказывает telegram-канал Shot.

«Парень успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Затем его задержали», — сообщается в telegram-канале.

Этот поступок стал повторением аналогичного инцидента во время матча Россия против Сербии. Тогда другой поклонник Меллстроя также выбежал на поле, выполняя челлендж блогера. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина.

Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек.

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На финальном матче Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Реал Мадридом», проходящем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, фанат белорусского треш-блогера Меллстроя (настоящее имя Андрей Бурим) выбежал на поле, чтобы сделать селфи. Об этом рассказывает telegram-канал Shot. «Парень успел сделать селфи с футболистами Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором. Затем его задержали», — сообщается в telegram-канале. Этот поступок стал повторением аналогичного инцидента во время матча Россия против Сербии. Тогда другой поклонник Меллстроя также выбежал на поле, выполняя челлендж блогера. Матч проходил в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Ранее стример заявил, что готов выплатить 30 млн рублей тому, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом. URA.RU подробно рассказывало, кто такой Меллстрой. Он стал известен после того, как выкладывал в сеть обнаженные фото несовершеннолетних девушек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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