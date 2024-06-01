Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной Чилингарова выразили многие российские политики и общественные деятели. Телеграмму в адрес его родных и близких направил президент РФ Владимир Путин.
Чилингаров являлся первый вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, возглавлял Ассоциацию полярников. Был доктором географических наук и профессором. Подробная биография Чилингарова в отдельном материале.
Чилингаров исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Герой Советского Союза и России избирался в Государственную Думу в течение семь созывов. URA.RU собрало самые яркие кадры из биографии выдающегося человека.
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