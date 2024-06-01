01 июня 2024

Жизнь легендарного полярника Артура Чилингарова. Фотогалерея

Умер депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2015. Конференция по Арктике. Санкт-Петербург, чилингаров артур
Чилингаров внес большой вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана Фото:

Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной Чилингарова выразили многие российские политики и общественные деятели. Телеграмму в адрес его родных и близких направил президент РФ Владимир Путин.

Чилингаров являлся первый вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, возглавлял Ассоциацию полярников. Был доктором географических наук и профессором. Подробная биография Чилингарова в отдельном материале.

Чилингаров исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Герой Советского Союза и России избирался в Государственную Думу в течение семь созывов. URA.RU собрало самые яркие кадры из биографии выдающегося человека.

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Полярный исследователь и депутат Госдумы Артур Чилингаров скончался 1 июня на 85-м году жизни. Соболезнования в связи с кончиной Чилингарова выразили многие российские политики и общественные деятели. Телеграмму в адрес его родных и близких направил президент РФ Владимир Путин. Чилингаров являлся первый вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии, возглавлял Ассоциацию полярников. Был доктором географических наук и профессором. Подробная биография Чилингарова в отдельном материале. Чилингаров исследовал Арктику и Антарктику, руководил несколькими экспедициями, а также участвовал в спасательных операциях. Герой Советского Союза и России избирался в Государственную Думу в течение семь созывов. URA.RU собрало самые яркие кадры из биографии выдающегося человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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