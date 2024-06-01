Ученый-полярник и дважды Герой: чем запомнился Артур Чилингаров

Умер полярный исследователь Артур Чилингаров

01 июня 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Артур Чилингаров скончался на 84 году жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скончался известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров. На момент смерти ему было 84 года. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Соболезнования были опубликованы на сайте Госдумы. Чем запомнился Чилингаров — в материале URA.RU. «Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Он также отметил, что жизнь Чилингаров посвятил служению стране и науке. Биография Артура Чилингарова Чилингаров родился в сентябре 1939 года в Ленинграде. В 1963 году он окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова. Его научная карьера стартовала в 1963 году в Арктической научно-исследовательской обсерватории в Тикси, где он работал инженером-гидрологом и изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу. В 1965 году, в возрасте 26 лет, он был избран первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ Якутской АССР, став единственным беспартийным секретарем райкома за всю историю ВЛКСМ. В 1970—1980-е годы карьера Артура Чилингарова набирала обороты: он занимался научной работой и выдвигался на посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии. Его усилия в возглавлении высокоширотной экспедиции «Север-21» привели к значимым результатам, позволяющим использовать трассу Северного морского пути круглый год. После Чилингаров стал начальником антарктической станцией «Беллинсгаузен» и руководил научными экспедициями в Арктику и Антарктику, включая экспедицию на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу. В политической сфере он являлся депутатом Государственной Думы ФР РФ с 2016 года, ранее с 1993 по 2011 годы уже занимал этот пост и был первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия». С 2011 по 2014 годы он был сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2012 году был назначен специальным представителем Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Вновь как депутат вступил в полномочия в 2021 году. Он активно участвовал в работе комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам депутатской этики и являлся членом Комитета Государственной Думы по международным делам. Звания, награды, достижения Артур Чилингаров удостоен множества наград за свой значительный вклад в изучение криосферы и глубокого океана. В 2013 году он получил именную премию РАН и Премию имени О.Ю. Шмидта за цикл работ, выполненных в рамках Международного полярного года 2007-2008. Он является автором и соавтором 24 научных работ, включая 4 монографии и 1 атлас, Чилингаров также активно участвовал в создании и преподавании курсов по управлению ресурсами Арктики и геоэкологии. Его книга «Очерки по географии Арктики» вышла в 2009 году. Чилингаров был президентом Российской ассоциации полярников, членом Русского географического общества, Королевского географического общества Великобритании и Клуба исследователей США. Также он занимал пост заместителя председателя Совета по проблемам Крайнего Севера и Арктики и являлся членом Морской коллегии при Правительстве РФ. Чилингаров был награжден высшими государственными наградами, включая ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, За морские заслуги, За заслуги перед Отечеством III степени, а также Высшим орденом Республики САХА (ЯКУТИЯ) «Полярная звезда». Международное признание его работы получило подтверждение в виде многочисленных зарубежных наград, включая орден «Бернардо О’Хиггинса» от Президента Республики Чили, «Орден Почетного легиона» от Президента Французской Республики и «Большой Золотой Почетный Знак со Звездой за Заслуги перед Австрийской Республикой» от Федерального Президента Австрийской Республики. В 2008 году он был награжден орденом Республики Армения «Святого Месропа Моштоца». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончался известный полярник, географ и общественный деятель Артур Чилингаров. На момент смерти ему было 84 года. Об этом сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Соболезнования были опубликованы на сайте Госдумы. Чем запомнился Чилингаров — в материале URA.RU. «Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега — Артур Николаевич Чилингаров. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана», — сообщил председатель ГД РФ Вячеслав Володин. Он также отметил, что жизнь Чилингаров посвятил служению стране и науке. Чилингаров родился в сентябре 1939 года в Ленинграде. В 1963 году он окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова. Его научная карьера стартовала в 1963 году в Арктической научно-исследовательской обсерватории в Тикси, где он работал инженером-гидрологом и изучал Северный Ледовитый океан и океаническую атмосферу. В 1965 году, в возрасте 26 лет, он был избран первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ Якутской АССР, став единственным беспартийным секретарем райкома за всю историю ВЛКСМ. В 1970—1980-е годы карьера Артура Чилингарова набирала обороты: он занимался научной работой и выдвигался на посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии. Его усилия в возглавлении высокоширотной экспедиции «Север-21» привели к значимым результатам, позволяющим использовать трассу Северного морского пути круглый год. После Чилингаров стал начальником антарктической станцией «Беллинсгаузен» и руководил научными экспедициями в Арктику и Антарктику, включая экспедицию на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу. В политической сфере он являлся депутатом Государственной Думы ФР РФ с 2016 года, ранее с 1993 по 2011 годы уже занимал этот пост и был первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия». С 2011 по 2014 годы он был сенатором Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2012 году был назначен специальным представителем Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Вновь как депутат вступил в полномочия в 2021 году. Он активно участвовал в работе комиссии Государственной Думы Федерального Собрания РФ по вопросам депутатской этики и являлся членом Комитета Государственной Думы по международным делам. Артур Чилингаров удостоен множества наград за свой значительный вклад в изучение криосферы и глубокого океана. В 2013 году он получил именную премию РАН и Премию имени О.Ю. Шмидта за цикл работ, выполненных в рамках Международного полярного года 2007-2008. Он является автором и соавтором 24 научных работ, включая 4 монографии и 1 атлас, Чилингаров также активно участвовал в создании и преподавании курсов по управлению ресурсами Арктики и геоэкологии. Его книга «Очерки по географии Арктики» вышла в 2009 году. Чилингаров был президентом Российской ассоциации полярников, членом Русского географического общества, Королевского географического общества Великобритании и Клуба исследователей США. Также он занимал пост заместителя председателя Совета по проблемам Крайнего Севера и Арктики и являлся членом Морской коллегии при Правительстве РФ. Чилингаров был награжден высшими государственными наградами, включая ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета, За морские заслуги, За заслуги перед Отечеством III степени, а также Высшим орденом Республики САХА (ЯКУТИЯ) «Полярная звезда». Международное признание его работы получило подтверждение в виде многочисленных зарубежных наград, включая орден «Бернардо О’Хиггинса» от Президента Республики Чили, «Орден Почетного легиона» от Президента Французской Республики и «Большой Золотой Почетный Знак со Звездой за Заслуги перед Австрийской Республикой» от Федерального Президента Австрийской Республики. В 2008 году он был награжден орденом Республики Армения «Святого Месропа Моштоца».