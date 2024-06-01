01 июня 2024

Лавров: Чилингаров упрочил позиции РФ в Арктике и Антарктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров отметил заслуги Чилингарова
Лавров отметил заслуги Чилингарова Фото:

Полярник и общественный деятель Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в укрепление позиций России в Антарктике и Арктике. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«С прискорбием узнал о кончине [Чилингарова]. Талантливый ученый, маститый полярник, [он] внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», — сказал Лавров, слова которого передает ТАСС. Министр также отметил долгую службу Чилингарова в реализации внешнеполитических интересов страны и его роль специального представителя президента по международному сотрудничеству в полярных регионах.

В своем сообщении Лавров подчеркнул, что мужество, патриотизм и преданность своему делу обеспечили Чилингарову заслуженный авторитет среди коллег-исследователей высоких широт. Эти качества помогли ему внести значимый вклад в развитие российской полярной науки и исследований. URA.RU подготовило подробный материал с биографией Чилингарова.

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Полярник и общественный деятель Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в укрепление позиций России в Антарктике и Арктике. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «С прискорбием узнал о кончине [Чилингарова]. Талантливый ученый, маститый полярник, [он] внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», — сказал Лавров, слова которого передает ТАСС. Министр также отметил долгую службу Чилингарова в реализации внешнеполитических интересов страны и его роль специального представителя президента по международному сотрудничеству в полярных регионах. В своем сообщении Лавров подчеркнул, что мужество, патриотизм и преданность своему делу обеспечили Чилингарову заслуженный авторитет среди коллег-исследователей высоких широт. Эти качества помогли ему внести значимый вклад в развитие российской полярной науки и исследований. URA.RU подготовило подробный материал с биографией Чилингарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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