Лавров: Чилингаров упрочил позиции РФ в Арктике и Антарктике

Полярник и общественный деятель Артур Чилингаров внес неоценимый вклад в укрепление позиций России в Антарктике и Арктике. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«С прискорбием узнал о кончине [Чилингарова]. Талантливый ученый, маститый полярник, [он] внес неоценимый личный вклад в упрочение авторитета и позиций России в Арктике и Антарктике», — сказал Лавров, слова которого передает ТАСС. Министр также отметил долгую службу Чилингарова в реализации внешнеполитических интересов страны и его роль специального представителя президента по международному сотрудничеству в полярных регионах.
В своем сообщении Лавров подчеркнул, что мужество, патриотизм и преданность своему делу обеспечили Чилингарову заслуженный авторитет среди коллег-исследователей высоких широт. Эти качества помогли ему внести значимый вклад в развитие российской полярной науки и исследований. URA.RU подготовило подробный материал с биографией Чилингарова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.