Китай успешно посадил свой зонд на обратной стороне Луны

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны, готовясь к выполнению миссии по сбору лунного грунта для последующей доставки на Землю. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление (CNSA).
«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда „Чанъэ-6“ успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен. [Модуль займется] сбором образцов грунта с обратной стороны Луны», — отмечается в сообщении CNSA.
Старт ракеты «Чанчжэн-5 Y8», которая доставила зонд на Луну, произошел в пятницу с космодрома Вэньчан. В случае успешного завершения миссии «Чанъэ-6» станет первым аппаратом, который привезёт на Землю образцы грунта с неизведанной обратной стороны спутника. Планируется, что на Землю будут доставлены около двух килограммов лунного грунта.
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