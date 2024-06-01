01 июня 2024

Китай успешно посадил свой зонд на обратной стороне Луны

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Аппарат КНР должен привезти образцы грунта с Луны на Землю
Аппарат КНР должен привезти образцы грунта с Луны на Землю Фото:

Китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны, готовясь к выполнению миссии по сбору лунного грунта для последующей доставки на Землю. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

«Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда „Чанъэ-6“ успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен. [Модуль займется] сбором образцов грунта с обратной стороны Луны», — отмечается в сообщении CNSA.

Старт ракеты «Чанчжэн-5 Y8», которая доставила зонд на Луну, произошел в пятницу с космодрома Вэньчан. В случае успешного завершения миссии «Чанъэ-6» станет первым аппаратом, который привезёт на Землю образцы грунта с неизведанной обратной стороны спутника. Планируется, что на Землю будут доставлены около двух килограммов лунного грунта.

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Китайский посадочный модуль «Чанъэ-6» успешно приземлился на обратной стороне Луны, готовясь к выполнению миссии по сбору лунного грунта для последующей доставки на Землю. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на Китайское национальное космическое управление (CNSA). «Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда „Чанъэ-6“ успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс — Эйткен. [Модуль займется] сбором образцов грунта с обратной стороны Луны», — отмечается в сообщении CNSA. Старт ракеты «Чанчжэн-5 Y8», которая доставила зонд на Луну, произошел в пятницу с космодрома Вэньчан. В случае успешного завершения миссии «Чанъэ-6» станет первым аппаратом, который привезёт на Землю образцы грунта с неизведанной обратной стороны спутника. Планируется, что на Землю будут доставлены около двух килограммов лунного грунта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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