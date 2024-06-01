BBC: Макрон разрешил ВСУ бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях

Президент Франции Эммануэль Макрон дал согласие на то, чтобы Украина наносила удары по аэродромам в Белгородской и Курской областях. Они будут производиться из крылатых ракет Storm Shadows и Scalps. Об этом сообщил анонимный офицер военной авиации.
«И такая риторика [Франции] воспринимается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях», — передает BBC слова офицера. Он добавил, что использование Киевом вооружения Запада для ударов по РФ является вопросом времени.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России с помощью немецкого оружия. Это заявление подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет RT.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что внимательно наблюдает за заявлениями западных стран об ударах вглубь страны. Он добавил, что высокоточное оружие большой дальности не может применяться без данных космической разведки.
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Президент Франции Эммануэль Макрон дал согласие на то, чтобы Украина наносила удары по аэродромам в Белгородской и Курской областях. Они будут производиться из крылатых ракет Storm Shadows и Scalps. Об этом сообщил анонимный офицер военной авиации. «И такая риторика [Франции] воспринимается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps. Теперь Украина может наносить удары по аэродромам в Курской и Белгородской областях», — передает BBC слова офицера. Он добавил, что использование Киевом вооружения Запада для ударов по РФ является вопросом времени. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц разрешил Украине наносить удары по территории России с помощью немецкого оружия. Это заявление подтвердил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что внимательно наблюдает за заявлениями западных стран об ударах вглубь страны. Он добавил, что высокоточное оружие большой дальности не может применяться без данных космической разведки.