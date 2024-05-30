Зеленский умоляет Запад разрешить наносить удары по РФ: какие страны за и какие против

Зеленский умоляет Запад разрешить наносить удары по РФ

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что их страна работает «ради мира» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский начал умолять страны НАТО разрешить наносить атаки вглубь России западным оружием. В связи с этим премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо выступил против нападения на РФ, заявив, что западное оружие должно использоваться на территории Украины. URA.RU подготовило список тех, кто за и против того, чтобы Киев атаковал российские территории вооружением альянса.

Против

Премьер Испании

Председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что он против использования вооружения НАТО для ударов по России. Он отметил, что у страны «нет такой воли, такого намерения».

Премьер-министр Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразил несогласие в связи с решением этого вопроса. Он заявил, что в этом страны «должны быть очень осторожными», передает РБК.

Премьер-министр Бельгии

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо отметил, что западное оружие предназначено для использования ВСУ и на территории Украины, передает РБК.

Глава МИД Италии

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что их страна работает «ради мира». В связи с этим военное оружие, которое отправляет Италия, должно применяться на территории Украины, сообщает РБК.

ЗА

Президент Латвии

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что у Украины нет причин, чтобы отказываться от ударов по территории РФ. Он также отметил, что у его страны нет причин для препятствий этому.

Президент Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине нужно разрешить атаковать лишь те объекты России, откуда ведутся обстрелы. По кго мнению, поставки Киеву дальнобойного вооружения, способного поражать российские военные объекты, не являются эскалацией конфликта.

Замглавы обороны Польши

Замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик поддержал украину в данном вопросе. Он заявил, что Польша не ограничивает Украину от ударов оружием, которое поставляет Варшава.

Канцлер Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает идею использования Украиной западного вооружения на территории РФ. Он подчеркнул, что у Киева есть законное право на самооборону.

Премьер-Министр Чехии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал решение. Он заявил, что считает «логичным», если Украина будет использовать оружие, как посчитает нужным, пишет РБК.

Министр иностранных дел Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое согласие в данном вопросе. Он уточнил, что Украина должна «иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения», передает РБК.

Министр обороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур поддерживает эту инициативу, о чем он прямо заявил. Он выразил надежду, что «все страны, которые предоставляют помощь, дадут и свое разрешение», сообщает РБК.

Министр обороны Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон поддержал право Украины на самооборону. По его словам, Киев может «защищать себя путем ведения боевых действий, направленных против территории противника», передает РБК.

Министр обороны Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен допустила удары украинских солдат по целям внутри России. По ее словам, это даже не должно быть предметом дискуссий, сообщает РБК.

Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции

Председатель комитета по иностранным делам Национального собрания Франции Жан-Луи Бурланж выступил за возможность дать Украине атаковать РФ. Он отметил, что «право на самооборону исключает право неприкосновенности территории агрессора», передает РБК.

Премьер-министр Соединенного Королевства

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил, что ВСУ сами могут решать, по каким целям наносить удары оружием Великобритании. Сунак также сказал, что гордится своей страной, так как она была первой, кто передал Украине вооружения повышенной дальности, передает ТАСС.

Не сделали выбор

Министр обороны Австрии

Министр обороны Австрии Клаудиа Таннер заявил, что страна не поставляет летальное оружие. По его словам, в военном плане Австрия придерживается нейтральных позиций.