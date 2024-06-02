В Перми нашли погибшим дальнобойщика из Свердловской области

В Перми нашли погибшим 41-летнего дальнобойщика из Свердловской области, пропавшего 8 мая. Мужчина оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Об этом рассказали в группе поискового отряда «Регион 59».
«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования, просьба снять репосты», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». При каких обстоятельствах погиб пропавший — неизвестно. Его тело обнаружили в Перми.
Сообщалось, что мужчина приехал в Пермь 8 мая, оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Его хватились 9 мая, когда руководство транспортной компании выяснило, что его машина не выехала со стоянки и не отправилась развозить товар по магазинам. Один из коллег дальнобойщика вернулся на стоянку и нашел его грузовик открытым, внутри лежали документы пропавшего, но его самого нигде не было.
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