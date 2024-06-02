В Перми нашли погибшим дальнобойщика из Свердловской области

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Дальнобойщик приехал в Пермь 8 мая (архивное фото)
Дальнобойщик приехал в Пермь 8 мая (архивное фото) Фото:

В Перми нашли погибшим 41-летнего дальнобойщика из Свердловской области, пропавшего 8 мая. Мужчина оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Об этом рассказали в группе поискового отряда «Регион 59».

«Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования, просьба снять репосты», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». При каких обстоятельствах погиб пропавший — неизвестно. Его тело обнаружили в Перми.

Сообщалось, что мужчина приехал в Пермь 8 мая, оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Его хватились 9 мая, когда руководство транспортной компании выяснило, что его машина не выехала со стоянки и не отправилась развозить товар по магазинам. Один из коллег дальнобойщика вернулся на стоянку и нашел его грузовик открытым, внутри лежали документы пропавшего, но его самого нигде не было.

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В Перми нашли погибшим 41-летнего дальнобойщика из Свердловской области, пропавшего 8 мая. Мужчина оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Об этом рассказали в группе поискового отряда «Регион 59». «Найден. Погиб. Приносим свои соболезнования, просьба снять репосты», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». При каких обстоятельствах погиб пропавший — неизвестно. Его тело обнаружили в Перми. Сообщалось, что мужчина приехал в Пермь 8 мая, оставил заведенный грузовик с товаром на стоянке и пропал. Его хватились 9 мая, когда руководство транспортной компании выяснило, что его машина не выехала со стоянки и не отправилась развозить товар по магазинам. Один из коллег дальнобойщика вернулся на стоянку и нашел его грузовик открытым, внутри лежали документы пропавшего, но его самого нигде не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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