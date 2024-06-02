Baza: на замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот

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Сумма ущерба, согласно предварительной информации, из-за строительства некачественных квартир составила 51 миллион рублей Фото:

Уголовное дело было возбуждено против первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольги Силюковой, по предварительной информации, из-за махинации с квартирами для детей сирот. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Квартиры для сирот были куплены в четырех домах на улице Доваторцев. Однако спустя несколько лет вдруг выяснилось, что все 47 квартир были без ремонта и жить в них было бы невозможно», — говорится в публикации. При этом Силюкова подписывала акты приемки-передачи квартир, в них было сказано, что они готовы для проживания.

Отмечается, что сумма ущерба, согласно предварительной информации, составляет 51 миллион рублей. После проверки против Силяковой было возбуждено уголовное дело.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.

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Уголовное дело было возбуждено против первого замминистра ЖКХ Ставрополья Ольги Силюковой, по предварительной информации, из-за махинации с квартирами для детей сирот. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Квартиры для сирот были куплены в четырех домах на улице Доваторцев. Однако спустя несколько лет вдруг выяснилось, что все 47 квартир были без ремонта и жить в них было бы невозможно», — говорится в публикации. При этом Силюкова подписывала акты приемки-передачи квартир, в них было сказано, что они готовы для проживания. Отмечается, что сумма ущерба, согласно предварительной информации, составляет 51 миллион рублей. После проверки против Силяковой было возбуждено уголовное дело. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет России. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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