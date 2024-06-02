В Белгородской области чиновник погиб от боеприпаса

Гладков: в Белгородской области погиб замглавы администрации района Нечипоренко
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков заявил, что в Корочанском районе погиб замглавы администрации из-за ударов ВСУ Фото:
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В Белгородской области в Корочанском районе из-за детонации украинского боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он принес свои соболезнования семье погибшего и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

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В Белгородской области в Корочанском районе из-за детонации украинского боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он принес свои соболезнования семье погибшего и отметил, что им будет оказана вся необходимая помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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