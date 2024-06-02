В Белгородской области чиновник погиб от боеприпаса

Гладков заявил, что в Корочанском районе погиб замглавы администрации из-за ударов ВСУ
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области в Корочанском районе из-за детонации украинского боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района, секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района — секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко», — написал Гладков в своем
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