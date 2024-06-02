При обстреле Белгородской области пострадали мирные люди

Гладков сообщил о шести пострадавших после удара по Шебекино
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
Армия Украины нанесла удар по Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Большинство получили осколочные ранения. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он добавил, что в области и самом Белгороде объявлена ракетная опасность. Гладков призвал всех спуститься в подвал. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом были уничтожены три беспилотника самолетного типа.

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В результате атаки ВСУ по городу Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Большинство получили осколочные ранения. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в области и самом Белгороде объявлена ракетная опасность. Гладков призвал всех спуститься в подвал. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом были уничтожены три беспилотника самолетного типа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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