При обстреле Белгородской области пострадали мирные люди

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино пострадали шесть мирных жителей. Большинство получили осколочные ранения. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Шебекино пострадали шесть мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья», — написал Вячеслав Гладков в своем
Он добавил, что в области и самом Белгороде объявлена ракетная опасность. Гладков призвал всех спуститься в подвал. В Минобороны РФ сообщили, что над регионом были уничтожены три беспилотника самолетного типа.
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