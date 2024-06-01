Уральский полпред дал напутствие врио губернатора ХМАО

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев дал напутствие врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку и выразил надежду на сохранение рабочих отношениях между ним и экс-главой региона Натальей Комаровой. Об этом он заявил во время представления Кухарука югорским политэлитам.
«Уверен, между Натальей Владимировной и Русланом Николаевичем сохранятся добрые отношения, деловые отношения. Еще раз, Наталья Владимировна, обращаюсь к вам, рассчитываю на вашу помощь по адаптации Руслана Николаевича, по решению вопросов преемственности. Ну и главное, что все проекты, которые сегодня начаты на территории Югры, они должны быть не только продолжены, но и эффективно закончены», — заявил Якушев.
Ранее URA.RU сообщало, что врио главы ХМАО проведет первое заседание регионального правительства. Там он заслушает доклады своих замов и мэров по борьбе с паводком.
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