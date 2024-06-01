01 июня 2024

Порноактриса из Екатеринбурга попала на обложку известного журнала для взрослых

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Фотографии порноактрисы украсили обложку и несколько страниц журнала (архивное фото)
Фотографии порноактрисы украсили обложку и несколько страниц журнала (архивное фото) Фото:

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox попала на обложку журнала AVN — известного американского издания для взрослых. В интервью главному редактору Дэну Миллеру девушка рассказала, что до прихода популярности она сомневалась в красоте своей внешности.

«Раньше у меня было много комплексов по поводу своей внешности, но с началом карьеры я обнаружила, что в глазах других людей я гораздо привлекательнее, чем мне казалось. У каждой особенности есть поклонники, даже у той, которую некоторые считают недостатком», — рассказала Sweetie Fox Миллеру.

В интервью порноактриса рассказала, что в свободное время занимается фехтованием, фланговым боем на саблях, рукоделием и изучает историю искусств. Сейчас основной акцент девушка делает на своей физической форме, всячески поддерживая ее.

В январе 2024 года Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на сайте PornHub. А в апреле она третий раз возглавила топ знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер».

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Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox попала на обложку журнала AVN — известного американского издания для взрослых. В интервью главному редактору Дэну Миллеру девушка рассказала, что до прихода популярности она сомневалась в красоте своей внешности. «Раньше у меня было много комплексов по поводу своей внешности, но с началом карьеры я обнаружила, что в глазах других людей я гораздо привлекательнее, чем мне казалось. У каждой особенности есть поклонники, даже у той, которую некоторые считают недостатком», — рассказала Sweetie Fox Миллеру. В интервью порноактриса рассказала, что в свободное время занимается фехтованием, фланговым боем на саблях, рукоделием и изучает историю искусств. Сейчас основной акцент девушка делает на своей физической форме, всячески поддерживая ее. В январе 2024 года Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на сайте PornHub. А в апреле она третий раз возглавила топ знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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