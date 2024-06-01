Порноактриса из Екатеринбурга попала на обложку известного журнала для взрослых

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox попала на обложку журнала AVN — известного американского издания для взрослых. В интервью главному редактору Дэну Миллеру девушка рассказала, что до прихода популярности она сомневалась в красоте своей внешности.
«Раньше у меня было много комплексов по поводу своей внешности, но с началом карьеры я обнаружила, что в глазах других людей я гораздо привлекательнее, чем мне казалось. У каждой особенности есть поклонники, даже у той, которую некоторые считают недостатком», — рассказала Sweetie Fox Миллеру.
В интервью порноактриса рассказала, что в свободное время занимается фехтованием, фланговым боем на саблях, рукоделием и изучает историю искусств. Сейчас основной акцент девушка делает на своей физической форме, всячески поддерживая ее.
В январе 2024 года Sweetie Fox заняла первое место рейтинга самых популярных звезд и моделей на сайте PornHub. А в апреле она третий раз возглавила топ знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер».
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