В РФ предъявили заочное обвинение экс-командующему ВМС ВСУ

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Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, табличка, следственный комитет рф
СК РФ заочно предъявили обвинение Гайдуку Фото:

Экс-командующему Военно-морскими силами Украины Сергею Гайдуку и бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардии страны Владимиру Кондратюку следователи заочно предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«С учетом совокупности собранных доказательств предъявлено обвинение командующему военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и первому заместителю командующего Национальной гвардии Украины Владимиру Кондратюку», — передает ТАСС информацию ведомства. Отмечается, что на данный момент их разыскивают и планируют арестовать.

В СК РФ также добавили, что в суд поступило 296 уголовных дел в отношении 458 военных украинской армии. Согласно результатам их рассмотрения, было вынесено 250 приговоров, а 32-м подсудимым назначено пожизненное заключение.

Ранее МВД РФ сообщило, что по статье УК России разыскивается президент Украины Владимир Зеленский. Также в розыск были объявлены экс-глава Нацбанка Украины Степан Кубив и бывший министр финансов Александр Шлапак.

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Экс-командующему Военно-морскими силами Украины Сергею Гайдуку и бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардии страны Владимиру Кондратюку следователи заочно предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. «С учетом совокупности собранных доказательств предъявлено обвинение командующему военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и первому заместителю командующего Национальной гвардии Украины Владимиру Кондратюку», — передает ТАСС информацию ведомства. Отмечается, что на данный момент их разыскивают и планируют арестовать. В СК РФ также добавили, что в суд поступило 296 уголовных дел в отношении 458 военных украинской армии. Согласно результатам их рассмотрения, было вынесено 250 приговоров, а 32-м подсудимым назначено пожизненное заключение. Ранее МВД РФ сообщило, что по статье УК России разыскивается президент Украины Владимир Зеленский. Также в розыск были объявлены экс-глава Нацбанка Украины Степан Кубив и бывший министр финансов Александр Шлапак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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