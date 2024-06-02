В РФ предъявили заочное обвинение экс-командующему ВМС ВСУ

Экс-командующему Военно-морскими силами Украины Сергею Гайдуку и бывшему первому заместителю командующего Национальной гвардии страны Владимиру Кондратюку следователи заочно предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«С учетом совокупности собранных доказательств предъявлено обвинение командующему военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и первому заместителю командующего Национальной гвардии Украины Владимиру Кондратюку», — передает ТАСС информацию ведомства. Отмечается, что на данный момент их разыскивают и планируют арестовать.
В СК РФ также добавили, что в суд поступило 296 уголовных дел в отношении 458 военных украинской армии. Согласно результатам их рассмотрения, было вынесено 250 приговоров, а 32-м подсудимым назначено пожизненное заключение.
Ранее МВД РФ сообщило, что по статье УК России разыскивается президент Украины Владимир Зеленский. Также в розыск были объявлены экс-глава Нацбанка Украины Степан Кубив и бывший министр финансов Александр Шлапак.
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