ВСУ ранили мирного жителя возле продуктового магазина в Белгородской области. Фото

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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области мирный житель получил ранения возле продуктового магазина, рядом с ним упал беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Головчино Дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, у мужчины также ранение правой руки.

Он доставлен в больницу. Врачи сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. В самом магазине выбиты стекла, повреждено здание.

Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ пострадали шесть человек. Пятеро из них получили ранения рук и ног. А в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации.

Результаты обстрела ВСУ по Белгородской области
Результаты обстрела ВСУ
Фото:
Результаты обстрела ВСУ по Белгородской области
В здании выбиты стекла
Фото:

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В Белгородской области мирный житель получил ранения возле продуктового магазина, рядом с ним упал беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Головчино Дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, у мужчины также ранение правой руки. Он доставлен в больницу. Врачи сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. В самом магазине выбиты стекла, повреждено здание. Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ пострадали шесть человек. Пятеро из них получили ранения рук и ног. А в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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