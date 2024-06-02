ВСУ ранили мирного жителя возле продуктового магазина в Белгородской области. Фото

02 июня 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области мирный житель получил ранения возле продуктового магазина, рядом с ним упал беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Головчино Дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . По его словам, у мужчины также ранение правой руки. Он доставлен в больницу. Врачи сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. В самом магазине выбиты стекла, повреждено здание. Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ пострадали шесть человек. Пятеро из них получили ранения рук и ног. А в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации. Результаты обстрела ВСУ Вячеслава Гладкова Фото: В здании выбиты стекла Вячеслава Гладкова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области мирный житель получил ранения возле продуктового магазина, рядом с ним упал беспилотник ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Головчино Дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, у мужчины также ранение правой руки. Он доставлен в больницу. Врачи сообщили, что пострадавший находится в состоянии средней тяжести. В самом магазине выбиты стекла, повреждено здание. Ранее Гладков сообщил, что из-за обстрела ВСУ пострадали шесть человек. Пятеро из них получили ранения рук и ног. А в Корочанском районе погиб заместитель главы администрации.