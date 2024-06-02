В ответ на обвинения России в начале конфликта на Украине глава Пентагона Ллойд Остин получил резкое замечание из Крыма. Постоянный представитель Республики Крым при Президенте России Георгий Мурадов напомнил министру обороны США, что начало украинского конфликта связано с попытками НАТО привлечь Киев в свой альянс.
«Напомним забывчивому министру, что причиной уже продолжающегося два года столкновения атлантистов с Россией на украинском плацдарме военных действий как раз и стало стремление блока затянуть Киев в НАТО», — передает слова Мурадова РИА Новости. Он добавил, что в альянсе планировали превратить «историческую территорию России во врага Москвы». Мурадов высказал мнение, что у Ллойда Остина, вероятно, есть психологические проблемы, связанные с искажением восприятия реальности, что в медицинской терминологии можно определить как нарушение памяти.
Ллойд Остин 1 июня отклонил обвинения в адрес НАТО по поводу украинского конфликта и выразил убеждение, что виновата Россия. Президент РФ Владимир Путин всегда считал расширение НАТО причиной конфликта на Украине. Путин упомянул о важности внеблокового статуса Украины и критиковал расширение НАТО на восток, несмотря на обещания руководителей альянса, передает телеканал 360.
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