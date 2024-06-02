Арестованный за оправдание терроризма боец MMA Якубов попросился на СВО

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Ильяс Якубов был задержан по подозрению в оправдании терроризма
Ильяс Якубов был задержан по подозрению в оправдании терроризма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец поп-MMA Ильяс Якубов, находящийся под стражей по обвинению в оправдании терроризма, обратился с просьбой об отправке на СВО. Задержание Якубова произошло еще в 2023 году.

«Ильяс Якубов, который сидит в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, попросился на передовую», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что боец подал заявление начальнику изолятора о желании быть направленным на службу.

На заседании суда он заявил о своей готовности к отправке на СВО, подчеркнув свой статус ветерана военных действий. Тем не менее, по мнению его адвоката Рафаэля Саяхова, эта просьба похвальна, но неосуществима, поскольку лица, обвиняемые в оправдании терроризма, не направляются в зоны специальных операций, передали в telegram-канале.

Ильяс Якубов был задержан в Москве 22 октября 2023 года. Его разыскивали за публичное оправдание террористической деятельности. В своих соцсетях Якубов опубликовал видео тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, ответственного за захват школы в Беслане в 2004 году, повлекший гибель 186 детей, передает телеканал 360

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Боец поп-MMA Ильяс Якубов, находящийся под стражей по обвинению в оправдании терроризма, обратился с просьбой об отправке на СВО. Задержание Якубова произошло еще в 2023 году. «Ильяс Якубов, который сидит в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, попросился на передовую», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что боец подал заявление начальнику изолятора о желании быть направленным на службу. На заседании суда он заявил о своей готовности к отправке на СВО, подчеркнув свой статус ветерана военных действий. Тем не менее, по мнению его адвоката Рафаэля Саяхова, эта просьба похвальна, но неосуществима, поскольку лица, обвиняемые в оправдании терроризма, не направляются в зоны специальных операций, передали в telegram-канале. Ильяс Якубов был задержан в Москве 22 октября 2023 года. Его разыскивали за публичное оправдание террористической деятельности. В своих соцсетях Якубов опубликовал видео тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, ответственного за захват школы в Беслане в 2004 году, повлекший гибель 186 детей, передает телеканал 360. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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