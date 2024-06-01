Новый врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук попросил экс-главу региона Наталью Комарову представлять округ в Совете Федерации. Нынешний сенатор Эдуард Исаков считает, что это правильное решение, которое он поддерживает.
«Руслан Николаевич поблагодарил экс-главу региона Наталью Комарову за проделанную работу и попросил ее представлять наш округ в Совете Федерации. Со своей стороны, считаю это решение очень правильным. Уверен, что Наталья Владимировна, имея столь колоссальный опыт и знания о нашем регионе, сделает всё возможное, чтобы представлять интересы югорчан в Верхней палате Парламента», — написал Исаков на своей странице «ВКонтакте».
Также он отметил, что давно знает Кухарука и считает его хорошим управленцем. Сенатор выразил уверенность, что на посту губернатора ХМАО экс-глава Тюмени «сделает все для своего родного региона, чтобы он процветал».
Ранее Комарова попрощалась с земляками и поблагодарила всех за помощь девочке Алиане. Ей собрали более 150 миллионов рублей на лечение.
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