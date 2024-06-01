Молодая семья из Кургана рассказала, как получила дом на средства субсидии. Видео

В Кургане молодая семья получила субсидию от правительства и купила дом

02 июня 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Правительство выделило субсидию молодой семье Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Молодая семья Демешкиных получила от правительства Курганской области субсидию в размере 700 тысяч рублей в рамках проекта «Русская мечта», которая помогла при покупке нового дома. Об этом рассказала Ксения Демешкина. По словам девушки, оформить покупку удалось за пару недель. «Сегодня мы получили наш дом, наконец-то это знаменательное событие произошло в жизни нашей семьи. Теперь мы полноценные жильцы, получили ключи. От правительства мы получили субсидию в размере 700 тысяч рублей, которая нам сильно помогла, так как мы молодая семья и для нас это была очень значительная сумма. <…> Оформить удалось буквально за пару недель. Мы проконсультировались, разобрались с застройщиком, съездили посмотрели проекты здесь, которые уже были, выбрали дом, который нам подошел, и сразу подали документы в банк», — рассказала Демешкина в видео, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Уточняется, что застройщики, участвующие в проекте, также получили господдержку — в Колесниково за счет региона построили сети. Всего планируется построить 261 дом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодая семья Демешкиных получила от правительства Курганской области субсидию в размере 700 тысяч рублей в рамках проекта «Русская мечта», которая помогла при покупке нового дома. Об этом рассказала Ксения Демешкина. По словам девушки, оформить покупку удалось за пару недель. «Сегодня мы получили наш дом, наконец-то это знаменательное событие произошло в жизни нашей семьи. Теперь мы полноценные жильцы, получили ключи. От правительства мы получили субсидию в размере 700 тысяч рублей, которая нам сильно помогла, так как мы молодая семья и для нас это была очень значительная сумма. <…> Оформить удалось буквально за пару недель. Мы проконсультировались, разобрались с застройщиком, съездили посмотрели проекты здесь, которые уже были, выбрали дом, который нам подошел, и сразу подали документы в банк», — рассказала Демешкина в видео, опубликованном в telegram-канале правительства Курганской области. Уточняется, что застройщики, участвующие в проекте, также получили господдержку — в Колесниково за счет региона построили сети. Всего планируется построить 261 дом.