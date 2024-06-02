Минобороны: над Белгородской областью уничтожены ракета «Нептун» и три БПЛА

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ПВО сбила три дрона и ракету, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской областью 2 июня ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средства ПВО уничтожили одну противокорабельную ракету „Нептун“ и три украинских беспилотника над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.

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Над Белгородской областью 2 июня ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средства ПВО уничтожили одну противокорабельную ракету „Нептун“ и три украинских беспилотника над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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