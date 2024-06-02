Минобороны: над Белгородской областью уничтожены ракета «Нептун» и три БПЛА

02 июня 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

ПВО сбила три дрона и ракету, сообщили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородской областью 2 июня ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средства ПВО уничтожили одну противокорабельную ракету „Нептун“ и три украинских беспилотника над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Белгородской областью 2 июня ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средства ПВО уничтожили одну противокорабельную ракету „Нептун“ и три украинских беспилотника над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.