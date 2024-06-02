Минобороны: над Белгородской областью уничтожены ракета «Нептун» и три БПЛА

ПВО сбила три дрона и ракету, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Белгородской областью 2 июня ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун» и три беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средства ПВО уничтожили одну противокорабельную ракету „Нептун“ и три украинских беспилотника над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает РИА Новости.
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