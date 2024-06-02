В Белом доме раскрыли цели ударов оружием США вглубь России

Целями ударов украинской армии вглубь России с помощью американского вооружения являются огневые позиции, логистические базы и расположения военных. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Они (украинские власти) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений [для ударов по России]. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — заявил Джон Кирби в беседе с телеканалом ABC News.
Ранее в НАТО начали поднимать вопрос о том, чтобы снять ограничения с Киева в плане ударов вглубь России. Президент России Владимир Путин заявил, что страны Североатлантического альянса должны осознавать, «с чем они играют», когда дают Украине карт-бланш на удары по российским землям.
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