02 июня 2024

Трамп пообещал легендарному российскому бойцу UFC решить конфликт в Палестине

© Служба новостей «URA.RU»
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Хабиб Нурмагомедов попросил Трампа решить конфликт в Палестине
Хабиб Нурмагомедов попросил Трампа решить конфликт в Палестине Фото:
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Бывший президент США Дональд Трамп дал обещание экс-чемпиону UFC из России Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя российского бойца UFC Ислама Махачева.

«Мы прекратим это [конфликт в Палестине]. Я прекращу это», — заверил Трамп, его слова приводит РИА Новости. Так бывший американский лидер ответил на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в Палестине.

Во время бойцовского состязания в США россиянин Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил за собой чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории, передает RT. Нурмагомедов, выступавший в качестве помощника Махачева, общался с Трампом, который наблюдал за боями в качестве зрителя.

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Бывший президент США Дональд Трамп дал обещание экс-чемпиону UFC из России Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя российского бойца UFC Ислама Махачева. «Мы прекратим это [конфликт в Палестине]. Я прекращу это», — заверил Трамп, его слова приводит РИА Новости. Так бывший американский лидер ответил на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в Палестине. Во время бойцовского состязания в США россиянин Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил за собой чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории, передает RT. Нурмагомедов, выступавший в качестве помощника Махачева, общался с Трампом, который наблюдал за боями в качестве зрителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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