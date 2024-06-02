Трамп пообещал легендарному российскому бойцу UFC решить конфликт в Палестине

Бывший президент США Дональд Трамп дал обещание экс-чемпиону UFC из России Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине. Об этом экс-президент США заявил после боя российского бойца UFC Ислама Махачева.
«Мы прекратим это [конфликт в Палестине]. Я прекращу это», — заверил Трамп, его слова приводит РИА Новости. Так бывший американский лидер ответил на просьбу Нурмагомедова прекратить конфликт в Палестине.
Во время бойцовского состязания в США россиянин Ислам Махачев одержал победу над американцем Дастином Порье и сохранил за собой чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории, передает RT. Нурмагомедов, выступавший в качестве помощника Махачева, общался с Трампом, который наблюдал за боями в качестве зрителя.
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