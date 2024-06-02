В Белоруссии заявили о завершении подготовки к работе с ядерным оружием

Летчики и инженерно-технический персонал ВВС Белоруссии завершили полный курс обучения по работе с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО страны Леонид Давидович на телеканале СТВ.
«Мы постоянно совершенствуем навыки, адаптируясь к различным условиям. Экипажи, инженерно-технический состав и самолеты [Белоруссии] готовы к задачам на длительное время», — отметил Давидович.
Он уточнил, что проведение контрольных тренировок и учений, включая недавние маневры с Россией по применению нестратегического ядерного оружия, стало регулярной практикой. Он уточнил, что экипажам ВВС давно известны технические и практические аспекты использования ТЯО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отметил, что учения с нестратегическим ядерным оружием помогут "вразумить Запад", передает RT. Министр подчеркнул, что это будут совместные учения союзных стран.
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