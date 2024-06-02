Автоэксперт объяснил резкое падение цен на автомобили

Автоэксперт Щербаченко: автопроизводители снизили цены для стимулирования спроса

03 июня 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Заметно снижение стоимости отмечается на электромобили Фото: Георгий Бергал © URA.RU Некоторые автопроизводители в мае объявили о снижении цен на свои модели, правда чаще это касается электромобилей. Так производители пытаются стимулировать спрос на свою продукцию и удержать долю на рынке, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Цены снизились из-за конкуренции на авторынке, и роста объема складов. Производители могли принять решение о снижении цен, чтобы стимулировать спрос на свои автомобили и удержать или увеличить свою долю на рынке», — сказал Щербаченко в интервью «Аргументам и фактам». Снижение цены может быть связано со стратегией ценообразования. О снижении стоимости в мае заявили сразу несколько автопроизводителей. Но в большей степени это касается электромобилей. В первой половине мая удешевление коснулось двух моделей — кроссовера Geely Monjaro до 400 000 рублей (минус 5 — 9,6%), также кроссовера Skywell ET5 в комплектации Luxury до 100 000 рублей (-1,8%). Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Также в мае российский производитель Evolute снизил стоимость электрического кроссовера i-JET на 500 тысяч рублей (-7,2%). Седан Venucia D60 Plus в комплектации Luxury стал дешевле на 10 000 рублей (-0,3%). Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Как говорится в исследовании сервиса «СберАвто», 87% покупателей предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями. Дизельные двигатели популярны у 12% россиян, гибридные у менее 1%, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые автопроизводители в мае объявили о снижении цен на свои модели, правда чаще это касается электромобилей. Так производители пытаются стимулировать спрос на свою продукцию и удержать долю на рынке, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. «Цены снизились из-за конкуренции на авторынке, и роста объема складов. Производители могли принять решение о снижении цен, чтобы стимулировать спрос на свои автомобили и удержать или увеличить свою долю на рынке», — сказал Щербаченко в интервью «Аргументам и фактам». Снижение цены может быть связано со стратегией ценообразования. О снижении стоимости в мае заявили сразу несколько автопроизводителей. Но в большей степени это касается электромобилей. В первой половине мая удешевление коснулось двух моделей — кроссовера Geely Monjaro до 400 000 рублей (минус 5 — 9,6%), также кроссовера Skywell ET5 в комплектации Luxury до 100 000 рублей (-1,8%). Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат». Также в мае российский производитель Evolute снизил стоимость электрического кроссовера i-JET на 500 тысяч рублей (-7,2%). Седан Venucia D60 Plus в комплектации Luxury стал дешевле на 10 000 рублей (-0,3%). Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%). Как говорится в исследовании сервиса «СберАвто», 87% покупателей предпочитают автомобили с бензиновыми двигателями. Дизельные двигатели популярны у 12% россиян, гибридные у менее 1%, пишет «Национальная служба новостей».