Российские банки поддержали идею об оплате по биометрии

Представители крупных российских банков, включая ВТБ, «Промсвязьбанк», Дом.РФ, «Почта банк» и «Новиком», выразили поддержку инициативе по созданию единой платформы биометрических сервисов. С этим предложением к финансовым организациям обратились авторы проекта из Национальной системы платежных карт (НСПК).
«Российские банки позитивно оценивают предложенную НСПК площадку, которая позволит объединить локальные решения банков по биоэквайрингу и упростит процесс идентификации клиентов», — пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных участников рынка. При этом собеседники издания подчеркивают, что остается ряд вопросов, требующих дополнительной проработки.
Суть предложения НСПК сводится к тому, что клиенты смогут давать единое согласие на использование своих биометрических данных всем участникам платформы, что облегчит процесс оплаты покупок через мобильные приложения. Информация о выбранном способе оплаты и идентификатор клиента из Единой биометрической системы будут централизованно храниться на платформе разработчика.
В конце прошлого года правительство РФ утвердило новое положение о паспорте гражданина, где прописано, что в документе будут указаны биометрические данные. В мае этого года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что столица заключила контракт на поставку автоматов по продаже билетов в городском транспорте. В планах — внедрение дополнительных сервисов и способа оплаты с помощью биометрии, передает RT.
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