Утверждено новое положение о паспорте гражданина РФ

Правительство России утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, где прописано, что в документах будут указаны биометрические персональные данные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
«В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные. Они будут содержаться на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», —
По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию можно будет без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. В шести городах страны планируют внедрить проход в метрополитен по биометрическим параметрам.
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