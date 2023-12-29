Утверждено новое положение о паспорте гражданина РФ

В новых внутренних паспортах России появится биометрия

30 декабря 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Биометрия — это уникальные параметры человека, с помощью которых подтверждают личность Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство России утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, где прописано, что в документах будут указаны биометрические персональные данные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные. Они будут содержаться на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — написано в постановлении. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию можно будет без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. В шести городах страны планируют внедрить проход в метрополитен по биометрическим параметрам.

Правительство России утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, где прописано, что в документах будут указаны биометрические персональные данные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные. Они будут содержаться на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — написано в постановлении. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию можно будет без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. В шести городах страны планируют внедрить проход в метрополитен по биометрическим параметрам.