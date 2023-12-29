29 декабря 2023

Утверждено новое положение о паспорте гражданина РФ

В новых внутренних паспортах России появится биометрия
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Биометрия — это уникальные параметры человека, с помощью которых подтверждают личность Фото:

Правительство России утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, где прописано, что в документах будут указаны биометрические персональные данные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные. Они будут содержаться на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — написано в постановлении.

По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию можно будет без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. В шести городах страны планируют внедрить проход в метрополитен по биометрическим параметрам.

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Правительство России утвердило новое положение о паспорте гражданина РФ, где прописано, что в документах будут указаны биометрические персональные данные. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. «В паспорте, оформленном в виде документа, содержащего электронный носитель информации, определяемого нормативным правовым актом президента РФ, указываются биометрические персональные данные. Они будут содержаться на электронном носителе информации (цифровое фотографическое изображение лица владельца паспорта)», — написано в постановлении. По словам гендиректора Центра биометрических технологий Владислава Поволоцкого, в 2024 году в России может заработать сервис, с помощью которого покупать алкогольную и табачную продукцию можно будет без документов, подтвердив свой возраст по биометрии. В шести городах страны планируют внедрить проход в метрополитен по биометрическим параметрам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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