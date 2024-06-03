РПЦ хочет запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой

Представители Русской православной церкви (РПЦ) при поддержке Роспатента подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. Новый закон установит запрет на предоставление монопольного права физическому или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — рассказала собеседница «Коммерсанта».
Духовенство, среди прочего, возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн». В РПЦ подчеркивают, что нововведения не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.
В конце прошлого года в Минпросвещения РФ поддержали идею церкви о введении в школах профильного модуля о семье. Проект реализуют в рамках предмета «Обществознание».
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