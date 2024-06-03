РПЦ хочет запретить регистрировать товарные знаки с религиозной символикой

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Бизнес опасается, что инициатива РПЦ может негативно повлиять на уже существующие бренды
Бизнес опасается, что инициатива РПЦ может негативно повлиять на уже существующие бренды Фото:

Представители Русской православной церкви (РПЦ) при поддержке Роспатента подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

«Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. Новый закон установит запрет на предоставление монопольного права физическому или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — рассказала собеседница «Коммерсанта».

Духовенство, среди прочего, возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн». В РПЦ подчеркивают, что нововведения не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона.

В конце прошлого года в Минпросвещения РФ поддержали идею церкви о введении в школах профильного модуля о семье. Проект реализуют в рамках предмета «Обществознание».

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Представители Русской православной церкви (РПЦ) при поддержке Роспатента подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой. Об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). «Использование обозначений с религиозной символикой (семантикой) в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. Новый закон установит запрет на предоставление монопольного права физическому или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых», — рассказала собеседница «Коммерсанта». Духовенство, среди прочего, возмущают вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», сигареты Saint George, а также бренды «Кроткая монашка» и «Батюшка онлайн». В РПЦ подчеркивают, что нововведения не будут распространяться на товарные знаки, зарегистрированные до вступления в силу нового закона. В конце прошлого года в Минпросвещения РФ поддержали идею церкви о введении в школах профильного модуля о семье. Проект реализуют в рамках предмета «Обществознание».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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