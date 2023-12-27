Общество В РПЦ приравняли произвольный аборт к убийству 27 декабря 2023 в 22:05 Размер текста - 17 + Аборт считается убийством независимо от способа его совершения, заявили в РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Русская православная церковь (РПЦ) приравняла произвольный аборт к убийству. Об этом стало известно из документа, одобренного Священным синодом РПЦ. «Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что аборт считается таковым независимо от срока беременности и способа его совершения. Ранее патриарх Кирилл призвал запретить возможность сделать аборт в частных медицинских клиниках. Он отметил необходимость изъять аборты из списка коммерческих услуг, чтобы защитить женщин от наживы на их горе со стороны медицинских коммерсантов. РПЦ также приветствует инициативы направленные на снижение абортов, но считает их недостаточными, передает Life . Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась против запрета на аборты, указав, что это не поможет решить проблему демографического кризиса. Русская православная церковь (РПЦ) приравняла произвольный аборт к убийству. Об этом стало известно из документа, одобренного Священным синодом РПЦ. «Церковь однозначно приравнивает произвольный хирургический или медикаментозный аборт к убийству», — передает содержание документа ТАСС. Отмечается, что аборт считается таковым независимо от срока беременности и способа его совершения. Ранее патриарх Кирилл призвал запретить возможность сделать аборт в частных медицинских клиниках. Он отметил необходимость изъять аборты из списка коммерческих услуг, чтобы защитить женщин от наживы на их горе со стороны медицинских коммерсантов. РПЦ также приветствует инициативы направленные на снижение абортов, но считает их недостаточными, передает Life. Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась против запрета на аборты, указав, что это не поможет решить проблему демографического кризиса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям