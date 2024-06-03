В конгрессе США предупредили об угрозе ядерной войны из-за решения Байдена по России

Сенатор Вэнс: Байден, разрешив ВСУ ударять по РФ, провоцирует ядерную войну

03 июня 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Джо Байден провоцирует начало ядерного конфликта, заявил Джеймс Дэвид Вэнс Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Риск начала ядерной войны стал намного ощутимее после решения президента США Джо Байдена одобрить ВСУ удары по территории России американским оружием. Об этом заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден бездумно идет к третьей мировой войне», — написал Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в X. Ранее Байден разрешил Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Это делается для того, чтобы попытаться сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области. При этом Киев может использовать оружие только в рамках контрбатарейной борьбы. При этом сам Байден не хочет нести ответственность за развязывание третьего глобального конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США не стремятся к началу полноценного конфликта с Россией и другими странами с ядерным оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риск начала ядерной войны стал намного ощутимее после решения президента США Джо Байдена одобрить ВСУ удары по территории России американским оружием. Об этом заявил американский сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. «Мне кажется, что сейчас риск ядерной войны выше, чем когда-либо на моей памяти. Байден бездумно идет к третьей мировой войне», — написал Джеймс Дэвид Вэнс на своей странице в X. Ранее Байден разрешил Украине использовать поставленное оружие для ударов по России. Это делается для того, чтобы попытаться сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области. При этом Киев может использовать оружие только в рамках контрбатарейной борьбы. При этом сам Байден не хочет нести ответственность за развязывание третьего глобального конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США не стремятся к началу полноценного конфликта с Россией и другими странами с ядерным оружием.