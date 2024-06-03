Алаудинов: чеченский «Ахмат» переброшен на участок, который завершит СВО

Чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен в Белгородскую область, в приграничные районы Харьковской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — заявил Апты Алаудинов, его словам приводит ТАСС.
По его словам, «Ахмат» уже приступил к выполнению боевых задач. Помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции.
ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области в середине мая. Это нужно для создания санитарной зоны, которая обезопасит Белгород и область. Подробности — в материале URA.RU.
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