Алаудинов: чеченский «Ахмат» переброшен на участок, который завершит СВО

Алаудинов: чеченский спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область

03 июня 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Спецназ «Ахмат» переброшен к Харьковской области, заявил Апты Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен в Белгородскую область, в приграничные районы Харьковской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — заявил Апты Алаудинов, его словам приводит ТАСС. Новость по теме Почему Россия начала наступление в Харьковской области, и что это значит для Украины По его словам, «Ахмат» уже приступил к выполнению боевых задач. Помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции. ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области в середине мая. Это нужно для создания санитарной зоны, которая обезопасит Белгород и область. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен в Белгородскую область, в приграничные районы Харьковской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — заявил Апты Алаудинов, его словам приводит ТАСС. По его словам, «Ахмат» уже приступил к выполнению боевых задач. Помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции. ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области в середине мая. Это нужно для создания санитарной зоны, которая обезопасит Белгород и область. Подробности — в материале URA.RU.