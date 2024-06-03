Алаудинов: чеченский «Ахмат» переброшен на участок, который завершит СВО

Алаудинов: чеченский спецназ «Ахмат» переброшен в Белгородскую область
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Спецназ «Ахмат» переброшен к Харьковской области, заявил Апты Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен в Белгородскую область, в приграничные районы Харьковской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — заявил Апты Алаудинов, его словам приводит ТАСС.

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По его словам, «Ахмат» уже приступил к выполнению боевых задач. Помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции.

ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области в середине мая. Это нужно для создания санитарной зоны, которая обезопасит Белгород и область. Подробности — в материале URA.RU.

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Чеченский спецназ «Ахмат» был переброшен в Белгородскую область, в приграничные районы Харьковской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который ведет к завершению спецоперации… Бойцы переброшены на разные участки по всей линии боевого соприкосновения в приграничных районах Харьковской области, которые надо было прикрыть», — заявил Апты Алаудинов, его словам приводит ТАСС. По его словам, «Ахмат» уже приступил к выполнению боевых задач. Помимо сдерживания ВСУ спецназ будет проводить и штурмовые операции. ВС РФ стали активно продвигаться в Харьковской области в середине мая. Это нужно для создания санитарной зоны, которая обезопасит Белгород и область. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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