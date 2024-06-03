В Тюменской области на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО столкнулись внедорожник, которым управлял житель ЯНАО, и пассажирский автобус, последний опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона.
«Пассажирский автобус „ПАЗ“ и HAVAL столкнулись сегодня на 128-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, от удара автобус опрокинулся через разделительное ограждение. Предварительно, водитель автомобиля из Тарко-Сале нарушил правила дистанции», — рассказали в ГАИ.
Автобус ехал по маршруту Ярково — Бачелино, пассажиров в нем не было. 51-летний водитель госпитализирован в больницу, у него тяжелая травма позвоночника.
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