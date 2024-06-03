На «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО опрокинулся пассажирский автобус. Фото

На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в ХМАО столкнулись внедорожник и автобус
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на 128-м километре трассы
ДТП произошло на 128-м километре трассы Фото:

В Тюменской области на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО столкнулись внедорожник, которым управлял житель ЯНАО, и пассажирский автобус, последний опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона.

«Пассажирский автобус „ПАЗ“ и HAVAL столкнулись сегодня на 128-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, от удара автобус опрокинулся через разделительное ограждение. Предварительно, водитель автомобиля из Тарко-Сале нарушил правила дистанции», — рассказали в ГАИ.

Автобус ехал по маршруту Ярково — Бачелино, пассажиров в нем не было. 51-летний водитель госпитализирован в больницу, у него тяжелая травма позвоночника.

После удара автобус опрокинулся
После удара автобус опрокинулся
Фото:
За рулем внедорожника был житель ЯНАО
За рулем внедорожника был житель ЯНАО
Фото:

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В Тюменской области на «трассе смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО столкнулись внедорожник, которым управлял житель ЯНАО, и пассажирский автобус, последний опрокинулся. Об этом URA.RU рассказали в управлении ГАИ региона. «Пассажирский автобус „ПАЗ“ и HAVAL столкнулись сегодня на 128-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, от удара автобус опрокинулся через разделительное ограждение. Предварительно, водитель автомобиля из Тарко-Сале нарушил правила дистанции», — рассказали в ГАИ. Автобус ехал по маршруту Ярково — Бачелино, пассажиров в нем не было. 51-летний водитель госпитализирован в больницу, у него тяжелая травма позвоночника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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