Зеленский попросил президента Филиппин о психологической помощи

03 июня 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что его армии нужны психотерапевты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украина Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить в Киев психотерапевтов. Они будут задействованы в работе с военными, передает пресс-служба администрации лидера Филиппин. «Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве психотерапевтов, которые были бы задействованы в работе с личным составом украинских Вооруженных сил. Президент Филиппин положительно отреагировал на запрос украинского коллеги», — сообщает пресс-служба на своем сайте . Зеленский находится в Маниле (столица Филиппин) со 2 июня. Туда он отправился после форума в Сингапуре. Зеленский отметил, что Филипины примут участие в конференции по Украине в Швейцарии. Фердинанд Маркос напомнил, что разрешение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украина Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса отправить в Киев психотерапевтов. Они будут задействованы в работе с военными, передает пресс-служба администрации лидера Филиппин. «Зеленский заявил, что Украина нуждается в большем количестве психотерапевтов, которые были бы задействованы в работе с личным составом украинских Вооруженных сил. Президент Филиппин положительно отреагировал на запрос украинского коллеги», — сообщает пресс-служба на своем сайте. Зеленский находится в Маниле (столица Филиппин) со 2 июня. Туда он отправился после форума в Сингапуре. Зеленский отметил, что Филипины примут участие в конференции по Украине в Швейцарии. Фердинанд Маркос напомнил, что разрешение украинского конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир, передает «Царьград».