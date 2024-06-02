02 июня 2024

Мэр Екатеринбурга проучит дерзкого бизнесмена через прокуратуру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тестовая поездка трехсекционного трамвая модели 71-639 «Кастор». Екатеринбург , орлов алексей
Алексея Орлова предприниматель разозлил Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в прокуратуру с жалобой на бизнесмена Николая Безсалия, выставившего забор в сквере в центре города — за Домом Малахова (на улице Луначарского, 173А). Об этом URA.RU сообщил источник со ссылкой поручение, которое Орлов озвучил на утреннем совещании 3 июня.

«За подписью Орлова в прокуратуру уйдет обращение. Оно сейчас готовится», — поделился собеседник.

Земельный участок принадлежит компании «ЮК Барристер», где Безсалий — учредитель и директор. Арендный договор с мингосимущества фирма заключила в июле 2023-го. Изначально участок имел статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), в конце 2022-го мэрия присвоила ему ограничительную категорию ТОП-1 (территория общего пользования) и в новом генплане — до 2045 года — обозначила участок как «Зону озелененных территорий общего пользования». «ЮК Барристер» попросила администрацию это решение отыграть, но получила отказ. Позиция чиновников устояла в Арбитражном суде.

Забор в сквере начали устанавливать 1 июня. Городские власти восприняли это как вызов. И отреагировали беспрецедентно — публичным обращением Орлова в его telegram-канале. «Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твердо при решении этого вопроса!» — написал он.

Днем 3 июня корреспондент обратил внимание, что в деревьях появились странные отверстия. В «ЮК Барристер» говорят, что на данный момент планируют лишь спилить гнилые растения.

Сквер за усадьбой Малахова. Екатеринбург
Сейчас площадка выглядит так
Фото:
Сквер за усадьбой Малахова. Екатеринбург
Фото:
Сквер за усадьбой Малахова. Екатеринбург
В деревьях зачем-то сделали такие отверстия
Фото:

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обратится в прокуратуру с жалобой на бизнесмена Николая Безсалия, выставившего забор в сквере в центре города — за Домом Малахова (на улице Луначарского, 173А). Об этом URA.RU сообщил источник со ссылкой поручение, которое Орлов озвучил на утреннем совещании 3 июня. «За подписью Орлова в прокуратуру уйдет обращение. Оно сейчас готовится», — поделился собеседник. Земельный участок принадлежит компании «ЮК Барристер», где Безсалий — учредитель и директор. Арендный договор с мингосимущества фирма заключила в июле 2023-го. Изначально участок имел статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), в конце 2022-го мэрия присвоила ему ограничительную категорию ТОП-1 (территория общего пользования) и в новом генплане — до 2045 года — обозначила участок как «Зону озелененных территорий общего пользования». «ЮК Барристер» попросила администрацию это решение отыграть, но получила отказ. Позиция чиновников устояла в Арбитражном суде. Забор в сквере начали устанавливать 1 июня. Городские власти восприняли это как вызов. И отреагировали беспрецедентно — публичным обращением Орлова в его telegram-канале. «Незаконную застройку недопустим. Будем действовать твердо при решении этого вопроса!» — написал он. Днем 3 июня корреспондент обратил внимание, что в деревьях появились странные отверстия. В «ЮК Барристер» говорят, что на данный момент планируют лишь спилить гнилые растения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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